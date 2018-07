Eigentlich wollte ich bügeln. Ich bin mit Absicht nicht ins Hamburger Portugiesenviertel gegangen, auch nicht in eine der portugiesischen Kneipen in der Schanze. Weil ich inzwischen festgestellt habe, dass Plus plus Plus beim Fußballgucken leider Minus ergibt, und meine Nerven, umgeben von aufgeregten Schreien, irgendwann vom Zucken wund werden. Deshalb wollte ich bügeln. Bügeln entspannt mich.

Ich wollte zu Hause bleiben, mir ein Glas Rotwein in Reichweite stellen, von mir aus auch spanischen, mich in irgendwas Gemütliches werfen, das – vorsichtshalber – Wärme und Zuversicht spendet, ab und an in ein Stück Käse beißen, und ganz nebenbei, ganz entspannt das Halbfinale ansehen. Herrgott, es ist ja nur ein Spiel. Und wenn die Portugiesen schon gegen jemanden ausscheiden müssen in dieser Europameisterschaft, dann tut es vielleicht bei Spanien, dem Nachbarn, bei den spanischen Spielern, qua Vereinszugehörigkeit multipel mit den portugiesischen Spielern verbrüdert, am wenigsten weh.

Karin Ceballos Betancur Karin Ceballos Betancur ist Autorin der ZEIT und kann Cristiano Ronaldo nicht weinen sehen.

So hatte ich mir das überlegt. Am Ende stand das Bügeleisen 160 Minuten lang rot glühend in der Ecke. Meine Bettwäsche ist immer noch verkrumpelt. Der Rotwein war weit vor der Verlängerung alle und die Haut um meine Fingernägel herum habe ich an diesem Abend auf eine Schicht heruntergekaut, die – schwacher Trost – ohnehin kein Finale mehr vertragen hätte.

Wer hätte gedacht, dass sich die Portugiesen so souverän gegen den Titelverteidiger schlagen? Ich nicht, das gebe ich zu, jedenfalls nicht zu Beginn des Turniers. Wer hätte gedacht, dass es ein Elfmeterschießen braucht, um die Begegnung zu entscheiden? Ich nicht, das gebe ich zu, jedenfalls nicht, als ich das Bügeleisen eingeschaltet habe.

Auch wenn das Spiel in der zweiten Hälfte der Verlängerung leicht zugunsten der Spanier kippte: Über lange Strecken wirkte es, als könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Portugiesen in Führung gehen. Was ist leichter zu ertragen: Eine Mannschaft, die so gründlich und eindeutig vom Platz gefegt wird, dass sich die Frage nach dem Waswärewenn gar nicht erst stellt? Oder eine Mannschaft, die mit einem so glänzenden finalen Auftritt ausscheidet, dass sie ein staunendes Publikum hinterlässt? Ich weiß es nicht. Nur dass beides wehtut.