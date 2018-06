In Schweden regieren zwei Könige. Der eine heißt Carl XVI. Gustaf, 66, ausführlichst beleuchtet von den einschlägigen Boulevardblättern. Der andere heißt Zlatan Ibrahimović, 30, ein Mann der Sportpresse. Beide eint, dass sie sich nur gelegentlich zeigen. Der eine zu symbolischen Staatsempfängen, der andere zu besonderen Fußballspielen. Das ist ein Privileg des Königs. Er kommt, wann er will.

In Schweden war man erleichtert, dass sich König Zlatan überhaupt noch einmal im blaugelben Gewand der "Blågult" zeigte. Zweimal war er bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, zuletzt nach der verpassten Qualifikation für die WM 2010. Erst der neue Trainer Erik Hamrén konnte ihn zurückholen – und machte ihn prompt zum Kapitän. Dafür musste er nicht zu allen EM-Qualifikationsspielen kommen, das war der Deal; Gegner wie San Marino oder Moldawien schlügen die Schweden schließlich auch ohne ihn.

In der Endrunde ging es gegen England , Frankreich und die Ukraine . Erik Hamrén wusste, dass er seinen Kapitän brauchen würde, um wenigstens die Außenseiterchance zu wahren. Drei Spiele später lässt sich sagen: Sie hatten Recht. Doch ihr König war zu launisch.

Der "seltsamste Spieler der EM"

Dabei sah es im Auftaktspiel gegen den Gastgeber zunächst gut aus. Ibrahimović köpfte seine Mannschaft in Führung und sorgte bis zum Schluss für Gefahr. Die Gegentore konnte er nicht verhindern: Am Ende verloren die Schweden mit 1:2. Nicht unverdient, aber unglücklich.

Eike Kühl Eike Kühl ist Producer, Autor und Blogger bei ZEIT ONLINE. Als bekennender BVB-Fan fühlt er sich den Schweden schon durch ihre Trikots verbunden. Seine Profilseite finden Sie hier.

Unerklärlich war dagegen Ibrahimovićs Auftritt im vorentscheidenden Spiel gegen England. Der Stürmer schlenderte über den Platz, stand minutenlang im Abseits und dribbelte sich selbst in den aussichtslosesten Situationen lieber mittenrein in den Gegner anstatt abzuspielen. Gerade in der wild hin- und herwogenden Schlussphase wirkte er beweglich wie eine gelbe Telefonzelle, während sich seine Teamkollegen die Lunge aus dem Leib rannten.

Schweden verlor mit 2:3 und war vorzeitig ausgeschieden. Die Süddeutsche Zeitung nannte Ibrahimović daraufhin den "seltsamsten Spieler dieser Europameisterschaft" und die schwedischen Fans bangten: Würde sich der König nach dieser Schmach noch einmal zeigen?



Er tat es. Wohl auch, weil es im dritten und letzten Spiel nicht nur gegen Frankreich, sondern auch um die vielzitierte Ehre ging. Und tatsächlich zogen die Schweden Kraft aus der befreienden Tabellensituation. Was in den vergangenen Spielen nicht gelang, klappte plötzlich: Präzise Abspiele in die Tiefe, gute Kombinationen, Schüsse, auch auf das Tor. Mittendrin: Zlatan Ibrahimović. Er kämpfte und rackerte im zentralen Mittelfeld, was er gerne tut, weil es sonst niemand der Schweden so richtig kann.