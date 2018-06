ZEIT ONLINE : Herr Meyer, welche neuen Trends der Sportmedizin und der Wissenschaft zeigt dieses Turnier?

Tim Meyer : Offenbar wird der Einsatz von Kälte für verschiedene Zwecke immer beliebter. Das Kühlen zur beschleunigten Erholung kennen wir ja schon seit Jahren, und in der Verletzungsbehandlung ist Kälte etabliert. Doch neu im Fußball ist, wie man so hört, das Pre-cooling . Zumindest wurde kolportiert, dass einzelne Teams vor Spielen Kältewesten angelegt haben.

ZEIT ONLINE : Spieler müssen sich doch warm machen. Wie geht das zusammen?

Tim Meyer Tim Meyer ist seit 2001 Mannschaftsarzt der deutschen Nationalmannschaft. Zu seinen Aufgaben gehören neben der medizinischen Versorgung aller nicht-orthopädischen Probleme das Anti-Doping-Management und die Leistungsdiagnostik.

Meyer : Die beanspruchte Muskulatur sollte im Fußball schon aufgewärmt sein, wenn von Beginn an hohe Geschwindigkeit gegangen werden soll. Wenn die Körperkerntemperatur durch externe Maßnahmen etwas herabgesetzt ist, verzögert man den Anstieg während der Belastung und damit potenziell die Ermüdung. So weit die Theorie. Es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, allerdings meist mit Wasserbädern und reinen Ausdauersportarten. Läufer hielten dann ein paar Minuten länger durch oder liefen in einem höheren Tempo. Inwiefern man das unmittelbar auf den Fußball übertragen kann, ist sicherlich fraglich.

ZEIT ONLINE : Im deutschen Team kommen solche Kühlmaßnahmen nicht zum Einsatz?

Meyer : Nein, nicht mal in Charkiw, wo es 26 bis 28 Grad waren. In Danzig war es kühl und regnerisch, bei diesen Außentemperaturen ist das Pre-cooling ohnehin kaum effektiv.

ZEIT ONLINE : Warum nicht?

Meyer : Es ist beim Fußball sehr schwierig, das in die Praxis umzusetzen. Schauen Sie sich die Abläufe an: Das Aufwärmen vor dem Spiel dauert bis 20.25 Uhr, dann rein in die Kabine, doch spätestens um 20.35 Uhr müssen die Spieler schon wieder raus, weil sie sich im Gang aufstellen müssen. In diesen zehn Minuten heißt es noch umziehen, frisch machen, der Trainer sagt was. Da kann man schlecht noch in ein Wasserbad steigen oder Zeit für anderweitige Kühlmaßnahmen abzwacken. Aktionen, die die Abläufe in dieser sensiblen Phase stören, müssen schon äußerst zwingend sein, um sie einzubauen.

ZEITONLINE : Aber zur Erholung steigen die deutschen Spieler nach wie vor noch nach dem Spiel ins Kältebad.

Meyer : Ja, das ist sehr beliebt und einfach, das Setting ist anders: Das Spiel ist vorbei, und wir haben mehr Zeit. Man braucht nur genügend Eis für eine ganze Mannschaft. Allerdings ist selbst diese Wirkung empirisch noch schwach belegt. Wenn jemand behauptet, das hilft gar nichts, könnte ich ihn nicht so leicht widerlegen. Es ist also genau umgekehrt wie beim Pre-cooling . Aber es genügt ja, wenn Spieler das gut finden. Auch Placebo-Effekte sind Effekte, solange man Nebenwirkungen vermeidet.

ZEIT ONLINE : Haben sich noch andere Glaubenssätze erhalten?

Meyer : In der Ernährung gibt es zum Beispiel Traditionen. Der Hunger nach dem Steak am Spieltag ist noch verbreitet, eine Idee aus den Fünfzigern.

ZEIT ONLINE : Nicht gut?

Meyer : Zumindest nicht die erste Wahl einer sportgerechten Ernährung. Andererseits, wenn der zeitliche Abstand zum Spiel groß genug ist, kann das vollkommen egal sein. Fußball ist kein Spiel, in dem in erster Linie die Energiebereitstellung kritisch ist, anders als beim Marathon zum Beispiel.

ZEIT ONLINE : Wie sieht denn der Speiseplan an einem Spieltag aus?

Meyer : Durchaus verschieden, nur der Zeitplan ist ähnlich: die letzte große Mahlzeit mindestens dreieinhalb Stunden vor dem Anpfiff, meist ist das eine Kaffeetafel. Das Stück Kuchen…

ZEIT ONLINE: …noch so eine Idee aus den Fünfzigern…

Meyer : … schadet nicht unbedingt, wenn es ein trockener Kuchen ist und der Magen sich nicht lange mit ihm beschäftigen muss. Fußball verzeiht in der Ernährung die eine oder andere Abweichung von der grauen Theorie.