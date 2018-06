Der 30-jährige Schweizer Roger Federer bezwang beim wichtigsten Rasenturnier der Welt den Lokalmatador Andy Murray mit 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Mit seinem ersten Grand-Slam-Turniersieg seit mehr als zwei Jahren kehrt der Schweizer zurück auf Weltranglistenplatz eins.

Federer machte mit seinem insgesamt 17. Grand-Slam-Erfolg zudem die britischen Hoffnungen auf den ersten Wimbledon-Titelträger seit 76 Jahren zunichte. Der 25-jährige Schotte Murray war der erste britische Wimbledon-Finalist seit 1938.

Federer egalisiert nun noch eine weitere Bestmarke des Amerikaners Pete Sampras für die Ewigkeit: Er beginnt am Montag seine 286. Woche an der Spitze des ATP-Rankings – und ist damit nun gemeinsam mit Sampras der Rekord-Weltranglisten-Erste. "Ich bin es gewohnt, dass Roger meine Rekorde bricht. Ich kann dagegen nichts machen", hatte der 2002 zurückgetretene Amerikaner schon vor dem Match gesagt. "Aber es ist leichter, wenn dir jemand die Rekorde abjagt, den du bewunderst und als Freund betrachtest."

Die "Murray-Mania" in Großbritannien erreichte dagegen nicht ihren erhofften Höhepunkt. Zum Finale wehte über der Downing Street No. 10 extra statt des Union Jack die schottische Saltire-Flagge. Dem Boulevard-Blatt Sun lag eine "Andy-Gesichtsmaske" bei. Tickets wurden für 5.000 Pfund auf den Schwarzmarkt gehandelt. Auf der Tribüne drängelten sich die VIP-Gäste. Glamour-Kicker David Beckham sagte: "Ein großer Moment für unser Land." In der Royal Box tummelten sich auch Hobby-Tennisspielerin Herzogin Kate samt Schwester Pippa.