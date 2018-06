Weltrekordler Paul Biedermann hat als Vorlauf-Zwölfter das Olympia-Finale über 400 Meter Freistil verpasst. "Ich bin unheimlich enttäuscht. Ich wollte von vorne gehen, das hat nicht so geklappt", sagte Biedermann nach seinem zwölften Platz im olympischen Vorlauf über 400 Meter Freistil. "Ich muss mich erst mal eine Stunde sammeln. Morgen geht es weiter", sagte der 25-Jährige am Samstag in den Katakomben des Aquatics Centre von London.

Nach 3:48,50 Minuten fehlten dem Schwimmer über 400 Meter 1,24 Sekunden zum Endlauf. Dabei war zunächst alles nach Plan gelaufen. Nach 50 und 100 Metern lag er unter seinem Weltrekord und auch die Durchgangszeit zur Rennhälfte von 1:52,41 Minuten war gut. Doch dann zog die Konkurrenz vorbei. "Hinten raus konnte ich es nicht mehr halten", erklärte Biedermann.

Heimtrainer Frank Embacher hatte vor Olympia-Beginn das Unheil zwar öffentlich nicht hinaufbeschworen, aber schon vorgebaut. Es sei "keine Katastrophe", falls sein langjähriger Schüler über 400 Meter patzen sollte: "Dann schwimmt er die 200 mit Wut im Bauch und das ist gut für ihn." Die 200 Meter Freistil gelten als Biedermanns Paradestrecke.

Schwimmer enttäuschen

Als Schnellster geht Topfavorit Sun Yang in das Finale der besten Acht am Abend. Der Chinese schwamm lockere 3:45,07 Minuten. Weltmeister Park Tae-Hwan ( Südkorea ) wurde disqualifiziert. Neben Biedermann hätte sich beinahe auch noch Superstar Michael Phelps aus dem Finale geschwommen. Der Rekord-Olympiasieger aus den USA war als Achter über 400 Meter Lagen gerade einmal sieben Hundertstelsekunden schneller als Serien-Europameister Laszlo Cseh. "Du gewinnst die Goldmedaille nicht am Morgen", sagte Phelps. Beim Blick auf die Anzeigetafel schien er zunächst gar nicht erfasst zu haben, wie knapp er das mit Spannung erwartete Super-Duell mit US-Landsmann Ryan Lochte erreicht hatte.

Auch die Freistil-Staffel mit Britta Steffen kam nicht über den Vorlauf hinaus. Steffen, Silke Lippok, Lisa Vitting und Daniela Schreiber landeten am Samstag im Vorlauf in 3:39,16 Minuten über 4 x 100 Meter nur auf dem neunten Rang. Startschwimmerin Steffen schlug nach 54,43 noch als Zweite an, am Ende fehlte den vier Schwimmerinnen fast eine Sekunde für den Endlauf. Die übrigen deutschen Starter verfehlten den Sprung in den Endlauf ebenfalls. Die Brustschwimmer Christian von Lehm und Hendrik Feldwehr schieden im Brutschwimmen aus, die Olympia-Debütantin Alexandra Wenk im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling und Yannick Lebherz im Wettbewerb über 400 Meter Lagen.

Erstes Gold für China

Das erste Gold der Spiele gewann die chinesische Schützin Yi Siling im Wettbewerb mit dem Luftgewehr. Zweite wurde die Polin Sylwia Bogacka. Die deutschen Schützinnen Jessica Mager und Beate Gauß verpassten das Finale der besten Acht. Mager erreichte nur 394 Ringe, Gauß lediglich 392.

Deutsche Ruderer im Finale

Der Deutschland-Achter erfüllte dagegen zum Regatta-Auftakt die in ihn gesetzten Erwartungen. Die seit Olympia 2008 ungeschlagene Ruder-Crew setzte sich im Vorlauf vor den Niederlanden durch und zog direkt ins Finale ein. Auftaktsiege fuhren auch Marcel Hacker im Einer, die Doppelvierer der Männer und Frauen sowie Eric Knittel und Stephan Krüger im Doppelzweier heraus.

Olympia - London 2012 – Zahlen, Fakten und Kuriosa rund um die Olympischen Spiele

Philipp Petzschner erreichte durch einen Zweisatz-Sieg gegen den Slowaken Lukas Lacko die zweite Runde des Tennis-Turniers in Wimbledon. Für Mona Barthel war das erste Spiel auch schon das letzte. Sie unterlag der Polin Urszula Radwanska 4:6, 3:6.. Bereits im Achtelfinale steht Florettfechterin Carolin Golubytskyi. Ohne Probleme starteten Deutschlands Beachvolleyballer ins Turnier. Julius Brink und Jonas Reckermann gewannen ebenso ihr erstes Gruppenspiel wie Katrin Holtwick und Ilka Semmler. Marc Zwiebler gab sich zum Start des Badminton-Turniers keine Blöße.