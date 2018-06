Führende Politiker aus Europaparlament und Bundestag haben sich wegen des Korruptionsskandals beim Weltfußballverband Fifa dafür ausgesprochen, dem Fifa-Präsidenten Joseph Blatter das Bundesverdienstkreuz abzuerkennen. "Sepp Blatter steht für endemische Korruption bei der Fifa ", sagte der Sprecher der Grünen im Europaparlament, Reinhard Bütikofer , der Welt . Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Viola von Cramon rief Bundespräsident Joachim Gauck auf, die Entziehung der Auszeichnung "eingehend" zu prüfen.

Ähnliche Forderungen kamen von SPD und Linken. "Wenn es dabei bleibt, dass Herr Blatter keine echte Aufklärung der Schmiergeldaffäre will, sollten wir über eine Aberkennung des Bundesverdienstkreuzes nachdenken", sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann . Die Schmiergeldzahlungen an Funktionäre der Fifa seien belegt und Blatter habe davon gewusst. Auch Wolfgang Neskovic , Justiziar der Linke-Fraktion, sagte, er halte "eine Entziehung der Auszeichnung für zwingend geboten".

Der Vorsitzende des Innenausschusses, Wolfgang Bosbach ( CDU ), sagte der Welt , er wolle zwar einer Entscheidung des Bundespräsidenten nicht vorgreifen. Aber er gehe davon aus, "dass die Berichterstattung über die Korruptionsvorwürfe bei der Fifa auch im Präsidialamt gelesen" werde. Die Vorsitzende des Sportausschusses, Dagmar Freitag (SPD), sagte, sie sei überzeugt, dass der Fall Blatter "sich der aufmerksamen Beobachtung durch das Bundespräsidialamt sicher sein" werde.

Blatter relativiert Aussagen zur gekauften WM 2006

Blatter hatte das Bundesverdienstkreuz 2006 von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für seine besonderen Leistungen bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Deutschland erhalten. Schon damals war die Auszeichnung umstritten. Blatter steht derzeit wegen seiner Rolle in der Affäre um Schmiergeldzahlungen des Sportvermarkters ISL an hochrangige Funktionäre des Weltfußballverbands in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, Kenntnis von den Zahlungen gehabt zu haben. Er muss heute vor dem Exekutivkomitee des Fußball-Weltverbandes in Zürich Stellung zu den Vorgängen beziehen.

Der Fifa-Präsident hat unterdessen in einem offenen Brief seine Aussagen zu Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der WM 2006 relativiert. In einem Interview mit der Schweizer Zeitung SonntagsBlick hatte er angedeutet, die Vergabe der Fußball-WM 2006 an Deutschland sei manipuliert worden.

"Deutschland kann stolz auf sein Sommermärchen sein"

In Blatters in der Bild -Zeitung veröffentlichten Schreiben heißt es nun, man könne "immer einen Vorwand finden, um die Rechtmäßigkeit eines Entscheides zu bezweifeln". Er habe in dem Interview auf die Frage, weshalb im Zusammenhang mit der WM-Vergabe an Russland 2018 und Katar 2022 immer wieder der Vorwurf der Korruption im Raum steht, "darauf hingewiesen, dass selbst bei der WM-Vergabe an Deutschland 2006 solche Vorwürfe erhoben worden waren".

Blatter schreibt weiter, bei WM-Vergaben kursierten immer Verschwörungstheorien. "Sogar in Zusammenhang mit Deutschland, das eine perfekte WM lieferte. Ein Sommermärchen sondergleichen, worauf das Land stolz sein kann." Solange keine konkreten Beweise vorlägen, müsse man an der Rechtmäßigkeit der Wahl festhalten. In dem Interview mit der Schweizer Zeitung hatte er auf die Nachfrage, ob er vermute, dass die WM in Deutschland gekauft worden sei, erklärt: "Nein, ich vermute nichts. Ich stelle fest."