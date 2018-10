Fifa-Chef Joseph Blatter hat in einem Interview angedeutet, dass die WM-Vergabe 2006 nach Deutschland durch Bestechung zustande gekommen sei. Im Interview mit der Schweizer Boulevardzeitung SonntagsBlick sprach Blatter von Unregelmäßigkeiten:

"Gekaufte WM… Da erinnere ich mich an die WM-Vergabe für 2006, wo im letzten Moment jemand den Raum verließ. Und man so statt 10 zu 10 bei der Abstimmung ein 10 zu 9 für Deutschland hatte. Ich bin froh, musste ich keinen Stichentscheid fällen. Aber, na ja, es steht plötzlich einer auf und geht. Vielleicht war ich da auch zu gutmütig und zu naiv", sagte Blatter. Auf die Nachfrage, ob er vermute, dass die WM gekauft worden sei, antwortete der Fifa-Boss: "Nein, ich vermute nichts. Ich stelle fest."



Blatter erklärte sich in dem Interview zum Opfer. Er habe nie Schmiergeld angenommen, die Fifa habe die Ermittlungen durch eine Anzeige sogar selbst ins Rollen gebracht. "Die Leute, die mich attackieren, wissen, dass es so ist, aber sie lassen nicht locker. Sie wollen mich weghaben", sagte Blatter.



DFB geht auf Distanz



Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) hat die Äußerungen von Blatter zurückgewiesen. "Diese nebulösen Andeutungen sind völlig haltlos und scheinen vor allem den Zweck zu haben, von den aktuellen und aktenkundigen Vorgängen ablenken zu wollen", sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock.



Auch Franz Beckenbauer , der die WM als Chef des Organisationskomitees nach Deutschland geholt hatte, bestritt Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe. "Ich kann die Äußerungen und Andeutungen von Joseph Blatter nicht nachvollziehen. Er irrt ja schon beim Ergebnis. Es war 12:11 für uns, nicht 10:9. Entscheidend war, dass die acht Europäer geschlossen für uns gestimmt haben", sagte Beckenbauer.

Blatter lehnt Rücktritt ab



Die Aussage von Blatter kann als Reaktion verstanden werden. Deutsche Fußballfunktionäre haben ihm kürzlich die Verharmlosung der Fifa-Korruptionsaffäre vorgeworfen.



Blatter bestätigte, dass der deutsche Ligapräsident Reinhard Rauball ihn persönlich zum Rücktritt aufgefordert habe. "Rauball hat mich am Freitag angerufen und mir gesagt, ich solle zurücktreten. Ich sagte ihm, das sei nicht so einfach, wie er sich das vorstelle. Schließlich bin ich vom Kongress gewählt", sagte Blatter.



Auch der DFB-Chef Wolfgang Niersbach hatte Blatter kritisiert. "Ich spreche für das gesamte DFB-Präsidium, wenn ich sage: Wir sind erschüttert. Es ist ein schockierender Fakt", sagte Niersbach zum Ausmaß des Skandals. Niersbach kritisierte auch den Umgang des Fifa-Präsidiums mit der Affäre: "Wenn nicht unbedeutende Entscheidungsträger der Fifa offensichtlich Geld kassiert haben und dann gesagt wird, es war damals nicht verboten, ist das eine Reaktion, von der wir als DFB uns nur total distanzieren können." Er forderte jedoch, anders als Rauball, nicht den Rücktritt von Blatter.



Seit seiner ersten Wahl zum Fifa-Präsidenten 1998 ist das Verhältnis zu Deutschland unterkühlt. Der DFB unterstützte damals offen Blatters Gegenkandidaten Lennart Johansson . Nach dessen Niederlage habe der damalige DFB-Präsident Egidius Braun laut Blatter in einem Fernsehinterview gesagt: "Gestern hatten wir die 111 Stimmen, heute hat sie Blatter. Er hat sie sich gestern im Hotel gekauft." Diese haltlosen Vorwürfe habe er nie mehr ausräumen können, sagte Blatter.

Die Fifa steht seit Monaten wegen unterschiedlicher Korruptionsfälle in der Kritik . In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der ehemalige Fifa-Präsident João Havelange und dessen früherer Schwiegersohn Ricardo Teixeira von der inzwischen insolventen Marketingfirma ISMM/ISL umstrittene Provisionen in Millionenhöhe erhalten hatten.