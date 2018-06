Seine virtuellen Botschaften gewinnen an Schärfe. Die Grüße, Einschätzungen und Belehrungen häufen sich. "Ich will das stärker nutzen", sagt Felix Magath über seine Fan-Seite im sozialen Netzwerk Facebook und wirkt äußerst entschlossen. Wenn der Trainer des VfL Wolfsburg über die neue Spielzeit der Fußball-Bundesliga und seine persönliche Medientaktik spricht, klingt er so, als habe er im Internet einen besonders wertvollen Neuzugang entdeckt.



Magath stellt sich gerne als harter Hund sowie unnachgiebiger Trainer dar und spielt in dieser Rolle mit den Medien, von denen er sich allerdings zunehmend missverstanden fühlt. Die Kratzer an seinem Image , die vor allem einem vermehrten Heuern und Feuern von Profis zuzuschreiben sind, stören ihn offenbar. "Über Facebook kann ich Dinge mitteilen, wie ich sie auch mitgeteilt haben möchte", sagt der 58-Jährige, der beim VfL Wolfsburg auch schon als Herausgeber der Stadionzeitschrift publizistisch agiert.

Er will es den klassischen Medien nicht mehr alleine überlassen, ein öffentliches Bild von ihm zu zeichnen. "Beim Umweg über die Medien drücke ich mich manchmal missverständlich aus oder es wird anders aufgenommen, als ich es gemeint habe", sagt der Trainer, Manager und Geschäftsführer in Personalunion. Vielen Fans des VfL Wolfsburg bescheinigt Magath ein Informationsdefizit, das er am liebsten selbst abbauen möchte. Immer häufiger diskutiert der Boss der Niedersachsen mit Anhängern seines Klubs, die nach dem Titelgewinn 2009 mehr zu schimpfen als zu bejubeln hatten.

Daumen schnellen nur so nach oben



Für einen oft grummeligen Mann, der im richtigen Leben den Kontakt zu seinen ehemaligen Klubs, Spielern und Fans stets abbricht, hat Magath im Internet erstaunlich viele Freunde. Rund 212.000 Usern gefällt, was er schreiben lässt. Ein Medienprofi pflegt seine Seite. Mal gratuliert er Roger Federer zum Wimbledonsieg und lobt dessen Leistungswillen, an dem sich auch Fußballer orientieren sollen. Mal nimmt er zur umstrittenen Tortechnologie, zum Abschied von Michael Ballack aus der Bundesliga oder seiner eigenen Vertragsverlängerung Stellung – alles Themen, bei denen die Daumen nur so nach oben schnellen.



Magath ist im Gegensatz zu seinem Arbeitgeber VfL Wolfsburg, dessen Facebook-Seite bisher nur bei rund 73.000 Freunden Anklang findet, ein echter Publikumsliebling. Wenn Magath seine eigene Facebook-Seite konsequent nutzt, kann er mit seinen Statusmeldungen theoretisch mehr Menschen als eine etablierte, regional erfolgreiche Tageszeitung erreichen.

Unter die vielen Lobeshymnen an seiner Pinnwand mischen sich allerdings auch kritische Beiträge. Harmlose Nachfragen wie: "Wie viele Brillen hast Du?", und kleine Neckereien wie: "Herr Magath, Sie haben eine große Nase", werden sogar von Drohungen begleitet. "Ich bringe Dich um, wenn Wolfsburg nicht die Klasse hält", hat ein entrüsteter Freund in der vergangenen Saison geschrieben. Sein dreister Beitrag ist bis heute nicht zensiert worden.