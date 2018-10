Die vergangene Spielzeit wird nicht in die Annalen der Vereinsgeschichte des Hamburger SV eingehen: Der Trainer Michael Oenning wurde nach sechs Spielen und einem Punkt früh entlassen , nach einer mehrwöchigen Suche nach einem Nachfolger kam Thorsten Fink , der als Ziel vollmundig einen Europa-League-Qualifikationsplatz ausgab, seinen Verein am Ende aber gerade so in der Liga halten konnte. In der neuen Spielzeit soll nun alles besser werden, doch bereits Wochen vor Anpfiff des ersten Spiels geht es beim HSV drunter und drüber.

Mit großem Tamtam stellte der Klub am Donnerstag sein neuestes Prestige-Projekt vor: den "HSV-Campus" , eine neue Jugendanlage inklusive Trainingsplätze, eines Internats und einer Tribüne für Trainings-Kiebitze. Finanzieren kann der HSV das Projekt, das 12,5 Millionen Euro kosten soll, jedoch nicht im Alleingang, sondern nur mithilfe der eigenen Anhänger. Diese sollen den Neubau über eine Anleihe unterstützen. Was als strategischer Meilenstein für die Zukunft des Vereins verkauft wurde, zeigt bei näherem Hinsehen vor allem zwei Probleme auf: Es ist ein weiteres Indiz für die finanzielle Schieflage der Hamburger. Und die Hansestädter sind Jahre zu spät. Klubs wie Borussia Dortmund oder Mainz 05 steckten bereits vor langer Zeit Millionen-Beträge in die Infrastruktur ihrer Jugendbereiche.

Notwendig scheint die Investition allemal. Der HSV war in den letzten Jahren eher für ineffektive Star-Einkäufe als für koordinierte Jugendarbeit bekannt. Selbst die Talente aus der Region gingen zu St. Pauli , nach Bremen oder Hannover . Stattdessen verpflichteten die Verantwortlichen teure Flops wie den Altstar Ruud van Nistelrooy oder den Stürmer Marcus Berg. "Unser Campus ist wichtiger als ein großer Transfer", sagte der Vorstandsvorsitzende Carl-Edgar Jarchow folglich.

Nur einen Tag später karikierte ein alter Bekannter die Aussage Jarchows. Klaus Michael Kühne, milliardenschwerer Unternehmer und Gönner der Rothosen, meldete sich mit einer Pressemitteilung zu Wort, in der er medienwirksam die Rückkehr von Rafael van der Vaart forderte . Obwohl der Spielmacher der Tottenham Hotspurs, dessen Name schon in den Tagen zuvor über den Trainingsplatz waberte, seinem ehemaligen Verein via Bild-Zeitung absagte, möchte Kühne sich im Poker um den Niederländer nicht geschlagen geben: "Mit van der Vaart hätte der HSV nach einigen bitteren Jahren endlich die Perspektive, zu einem Spitzenklub heranzureifen und an den Wettbewerben im europäischen Fußball teilzunehmen", teilt er mit.

Schwer vorstellbar, dass Kühnes Schritt mit den HSV-Verantwortlichen abgesprochen war. Im Gespräch mit Sport-Bild gab Kühne sogar zu, die Meinung des Vorstands zu diesem Thema nicht zu kennen. "Jarchow ist offenbar schwer erreichbar", sagte er. Gelungene Kommunikation sieht anders aus.