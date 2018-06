Diego Maradona ist von seinem Verein Al-Wasl in Dubai als Trainer entlassen worden – ignoriert das allerdings. Er habe die Absicht, weiter Al-Wasl zu trainieren, heißt es in einer Mitteilung des Argentiniers. Um Titel zu gewinnen, müssten einige zusätzliche Spieler angeheuert werden. Aber auch wenn das Geld hierzu nicht zur Verfügung stehe, sei er bereit, im Gespräch mit dem Vereinsvorstand eine Lösung für seine Kontinuität als Trainer zu finden.

Am Dienstag hatte der Verein seinen 51 Jahre alten Trainer nach gut einem Jahr entlassen. Der argentinische Weltmeister von 1986 hatte Al-Wasl nicht die erhofften Titel gebracht, die vergangene Saison beendete der Club in der heimischen Liga nur als Achter von zwölf Teams. Das Finale der Champions League für die arabischen Staaten verlor der Verein aus Dubai gegen Al-Muharraq aus Bahrain .

Das jähe Ende der Zusammenarbeit mit Maradona hatte der Verein via Twitter mitgeteilt – der 51-jährige Argentinier erfuhr davon in seinem Heimaturlaub. "Skandale, Diskussionen, Streit mit den Fans, Siege, aber keinen Titel", fasste die argentinische Zeitung Clarín am Mittwoch die einjährige Amtszeit Maradonas bei Al-Wasl in Dubai zusammen. Der Verein warf zusammen mit Maradona auch dessen gesamte Trainer- und Betreuer-Entourage raus.