Bei der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League hat es Borussia Dortmund am härtesten getroffen: Der Deutsche Meister, der in Topf 4 eingestuft wurde, bekommt es mit Spaniens Champion Real Madrid , dem englischen Titelträger Manchester City und Ajax Amsterdam zu tun.

Für den bei der Auslosung gesetzten FC Bayern München gibt es in der Gruppe F ein Wiedersehen mit dem FC Valencia. Mit einem Finalsieg gegen die Spanier holten die Münchner 2001 letztmals die Champions-League-Trophäe nach Deutschland. Weitere Kontrahenten des deutschen Rekordmeisters sind der OSC Lille und BATE Borissow aus Weißrussland .

Auch auf den FC Schalke 04 warten in der Gruppe B lösbare Aufgaben. Härtester Widersacher für die Königsblauen dürfte der FC Arsenal mit dem deutschen Nationalspieler Lukas Podolski sein. Weitere Gegner sind Olympiakos Piräus und der HSC Montpellier .

Erster Spieltag Mitte September

Die Gruppenspiele werden am 18./19. September, 2./3. und 23./24. Oktober, 6./7. und 20./21. November sowie am 4./5. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 25. Mai 2013 in London statt.

Die Champions League bleibt für die teilnehmenden Clubs auch 2012/13 ein florierendes Geschäft. In der neuen Spielzeit werden insgesamt 910,3 Millionen Euro ausgeschüttet, gut 150 Millionen mehr als im Vorjahr und so viel wie nie zuvor.

Als fixe Startprämie können alle 32 Vereine 8,6 Millionen Euro verbuchen – 1,4 Millionen mehr als in der Saison 2011/12. In der Summe winken dem Nachfolger des FC Chelsea als Sieger im besten Fall mehr als 60 Millionen Euro.

Iniesta ist Europas Fußballer des Jahres

Zudem ist Andrés Iniesta in Monte Carlo zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der spanische Mittelfeldstratege vom FC Barcelona erhielt bei der Wahl der Europäischen Fußball-Union Uefa die meisten Stimmen vor seinem Vereinskollegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo von Real Madrid. Messi hatte die Auszeichnung im Vorjahr erhalten. Als einziger deutscher Fußballer schaffte Real-Profi Mesut Özil als Zehnter den Sprung in die Top Ten. Bundesliga-Spieler waren nicht vertreten.