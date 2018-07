VfB Stuttgart - Dynamo Moskau 2:0 (0:0)

Der Stürmer Vedad Ibisevic hat dem VfB Stuttgart den Weg in die Gruppenphase der Europa League geebnet. Der bosnische Nationalstürmer traf zweimal gegen Dynamo Moskau und verschaffte dem Bundesligisten damit eine gute Ausgangsposition für das Playoff-Rückspiel am kommenden Dienstag. Der VfB bot am Mittwoch allerdings eine über weite Strecken leidenschaftslose Vorstellung gegen die defensiv starken Gäste aus Russland.



"Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Wichtig war, dass wir geduldig waren", sagte Ibisevic. "Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen", sagte er mit Blick auf das Rückspiel.



In der 72. Spielminute schoss Ibisevic das erste Tor, nachdem der Dynamo-Keeper Anton Schunin einen Fernschuss von Tim Hoogland aus 25 Metern nur hatte abprallen lassen. In der ersten Minute der Nachspielzeit folgte dann nach Vorarbeit von Ibrahima Traoré das zweite Tor des 28-jährigen Ibisevic.



Der VfB-Coach Bruno Labbadia nahm im Gegensatz zum 5:0 im DFB-Pokal gegen den SV Falkensee-Finkenkrug zwei Änderungen in der Startelf vor: Maza ersetzte in der Innenverteidigung Georg Niedermeier, auf dem linken Flügel erhielt Shinji Okazaki den Vorzug vor Traoré. Moskaus neuer Trainer Dan Petrescu vertraute den früheren Bundesligaspielern Kuranyi als Kapitän, Zvjezdan Misimovic und Gordon Schildenfeld von Beginn an.



"Wir wollen ganz klar diese Runde weiterkommen", hatte Labbadia vor dem Duell gesagt. Der VfB Stuttgart tat sich jedoch schwer. Nach dem Fehlstart in der russischen Meisterschaft mit null Punkten und erst einem Treffer in fünf Partien konzentrierte sich Dynamo auf seine Deckung, stand tief und ließ Stuttgart kommen.

Kuranyis Familie auf der Tribüne



Kevin Kuranyi wollte an alter Wirkungsstätte eine erfolgreiche Rückkehr feiern. Der frühere Fußball-Nationalspieler, der zwischen 2001 und 2005 für Stuttgart in 99 Bundesligapartien 40 Tore erzielt hatte, hatte rund 80 Tickets für Familie und Freunde reserviert. Von VfB-Seite bekamen die Zuschauer zunächst viele Unkonzentriertheiten und schwache Abspiele zu sehen. Alleinunterhalter Kuranyi erntete dagegen Pfiffe nach einem Foul an Stuttgarts Kapitän Serdar Tasci.



Erst in der 27. Minute sorgte Martin Harnik nach einer Flanke des emsigen Arthur Boka für etwas Gefahr – der Dynamo-Keeper Schunin musste bei dessen Kopfball nachfassen. Petrescu reagierte noch vor der Halbzeit auf die schwache Vorstellung seines Teams: Für den früheren Wolfsburger Misimovic kam Igor Semschow (38.).



Mehr Tempo im VfB-Spiel forderte der gesperrte Mittelfeldmann Zdravko Kuzmanovic zur Halbzeit: "Wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen", sagte er. Auf die leidenschaftslose Darbietung seiner Spieler reagierte auch der Trainer Labbadia: Er brachte Traoré für Okazaki (61.) und Tunay Torun für Harnik (62.).



Die Maßnahme zahlte sich bereits wenige Minuten später aus, als der Torjäger Ibisevic nach einem Hammer von Hoogland zur Stelle war.

VfB Stuttgart : Ulreich - Hoogland, Tasci, Maza, Boka - Kvist, Gentner - Harnik (62. Torun), Hajnal (77. Cacau ), Okazaki (61. Traoré) - Ibisevic



Dynamo Moskau: Schunin - Wilkshire, Schildenfeld, Leandro Fernández, Lomic - Jussopow, Noboa - Nechajtschik (85. Granat), Misimovic (39. Semschow), Dzsudzsak - Kuranyi (75. Panjukow)



Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Zuschauer: 20.400

Tore: 1:0 Ibisevic (71.), 2:0 Ibisevic (90.+1)

Gelbe Karten: - / Jussopow, Wilkshire

Beste Spieler: Boka, Ibisevic / Schildenfeld