Am Ende des größten Sportfests auf diesem Planeten geht es immer zu wie in der Schule: Alle warten gespannt darauf, welche Note der Oberlehrer den Gastgebern in seiner Ansprache bei der Schlussfeier gibt. Seit bei dieser Gelegenheit immer verschwenderischer mit dem Begriff "best games ever" um sich geworfen wird, wäre alles darunter eine Beleidigung, und die haben die Londoner wirklich nicht verdient. Denn ihre erste große Leistung besteht darin, dass der vornehme belgische IOC-Präsident Jacques Rogge eine absolute Nebenfigur dieser Spiele geblieben ist.

Vor vier Jahren in Peking war Rogge noch täglich gefragt um seine Meinung zu Demonstranten, die auf Nimmerwiedersehen vom Platz des Himmlischen Friedens verschwanden. Oder zu einfachen Bürgern, die den Staatsspielen im Weg waren und einfach beiseite geräumt wurden. Diesmal musste nur ein Segelcoach aus dem Verkehr gezogen werden, wegen Trunkenheit am Steuer. Aber werfen wir einen genaueren Blick ins Abschlusszeugnis:

Englisch : Gut. Herzlich, freundlich, hilfsbereit, selbstironisch und entgegen ihren eigenen Erwartungen gut organisiert waren die Briten. Aber spätestens in der zweiten Woche stellten sie um auf den Nordkorea-Modus: Landauf, landab nur noch Fähnchenschwenken und Gejubel; das Tragen patriotischer Einheitskleidung wurde Pflicht, der Verkauf von Stella McCartneys britischer Teamkleidung stieg um 115 Prozent. Die Regale im Megastore vor dem Olympiastadion waren schon Tage vor Ende der Spiele so leer wie ein kommunistischer Supermarkt gegen Ende eines fehlgeschlagenen Fünf-Jahres-Plans. Auch die viel gerühmte britische Presse war gleichgeschaltet in ihrer Hymnendichtung auf die Athleten mit dem Union Jack, selbst Olympiasieger anderer Nationen kamen nur noch im Ergebnisteil vor. Es stimmt ja, dass eine erfolgreiche Heimmannschaft immer gut ist für die Atmosphäre. Aber als dann auch noch eines der britischen Dressurpferde zur Musik von Rule Britannia tanzte, wurde aus blinder Begeisterung fast schon Unhöflichkeit gegenüber den Gästen aus aller Welt.

Aber vielleicht konnten sie nicht anders. Nachdem die Finanzkrise und auch die Aufstände (oder was immer es war) der Unterprivilegierten das Selbstverständnis der Gesellschaft schwer erschüttert hatten, musste ein selbstversöhnender Feelgood-Moment her. Mit der charmant-verschrobenen Eröffnungsfeier war ein guter Anfang gemacht. Und als dann, nach anfänglicher Flaute, bleiche Landeskinder und solche mit Wurzeln in der Ferne wie Mo Farrah und Jessica Ennis gemeinsam den Medaillenspiegel eroberten, begann die Sache zu fliegen, ein Sommermärchen auf englisch. Die Kultur der Gegensätze (oben - unten, eingeboren - zugewandert, islamisch oder nicht) ist für den olympischen Moment überwunden, allein dafür dürften sich die gewaltigen Investitionen gelohnt haben. Bleibt die Frage, was gewesen wäre, wenn sie nicht 29 Goldmedaillen gewonnen und Platz drei der Nationenwertung erstürmt hätten.

Deutsch : Ausreichend. Wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo ein Kanu her. Die Paddler holten die deutsche Mannschaft wie eigentlich immer mit kräftigen Armzügen aus dem Tief und verliehen soviel Schub, dass am Ende sogar mehr Medaillen um deutsche Hälse hängen als in Peking. Nur in der Kategorie Gold fiel man zurück. Dennoch scheint eine Debatte um den deutschen Leistungssport unausweichlich. Die lange geheimgehaltenen, nun dem Innenminister mit juristischen Mitteln abgepressten Zielvereinbarungen seines Ministeriums mit dem DOSB zeigt, dass die Verantwortlichen in Sport und Politik gerne eine Medaillen-Supermacht wären, aber ihre Träume nicht wahrmachen können.

Entweder sind die Wunschvorstellungen absurd, oder bei deren Verwirklichung wird alles falsch gemacht. Die Sportausschussmitglieder des Bundestags sagten jedenfalls bei ihrem Klassenausflug nach London , so könne es nicht weitergehen. Und auch einzelne Sportverbände fordern eine offene Diskussion darüber, was für die Sportnation Deutschland realistische Ziele sind und wie viel dafür investiert werden muss, an Training, Geld, Strukturreform. Dazu gehört auch die Frage, ob sich München noch einmal um die Winterspiele bemühen soll. Aber das ist erst ein Fall fürs nächste Zeugnis.