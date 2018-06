ZEIT ONLINE: Herr Baier, wie kamen Sie zum BMX-Rennen?



Maik Baier: Fünf Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt gab es eine BMX-Strecke. Mein Vater war da oft, weil er Motocross-Fahrer ist. Dadurch hatte ich immer einen Bezug zur Strecke, irgendwann bin ich zum BMX-Training gegangen. Die Sportart ist wirklich interessant und sehr actionreich.



ZEIT ONLINE: Jetzt stehen Sie vor ihrer ersten Olympia-Teilnahme. Was ist das sportliche Ziel?



Baier: Ein realistisches Ziel ist das Halbfinale. Ab dann versucht man, so gut es geht. Eine Finalteilnahme wäre unfassbar.

Maik Baier Maik Baier startet für Deutschland im olympischen BMX-Rennen. In der Qualifikation belegte er den viertletzten Rang. Er und sein Kollege Luis Brethauer schrieben daraufhin bei Twitter: "Man kann noch so hart trainieren, ohne Wettkampfstrecke daheim fehlt die Routine um mit der Spitze mitfahren zu können."

ZEIT ONLINE: Das wird nicht einfach. Sie treten gegen Nationen an, die im BMX-Sport weiter sind als Deutschland. Die Holländer und die Amerikaner haben die Londoner Olympia-Strecke zu Trainingszwecken eins zu eins nachgebaut , Sie hingegen trainieren in einer alten Industriehalle bei Stuttgart . Können Sie und Ihre Kollegen überhaupt mithalten?



Baier: Uns steht wenig zur Verfügung, in Amerika werden die Fahrer von klein auf anders unterstützt als bei uns, in Frankreich oder in Holland genauso. Wir müssen oft ins Ausland, um auf den großen Strecken fahren zu können. Aber wir versuchen, in den nächsten Jahren stärker gefördert zu werden und bessere Strecken zu bekommen. Vergleicht man das, was wir haben mit dem, was andere haben, sind wir sportlich richtig gut.



ZEIT ONLINE: Sie sagten, der Abstand zur Spitze sei gar nicht so groß. Wie kompensieren Sie das fehlende Geld?



Baier: Würden wir nicht von uns aus so viel Initiative zeigen und privat sehr viel Geld in den Sport stecken, wäre kein deutscher BMX-Rennfahrer bei Olympia. Unsere Trainingslager vor Olympia etwa haben wir selbst zahlen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das dem Verband egal ist.



ZEIT ONLINE: Ist Olympia diesen ganzen Aufwand wert?



Baier: Ja, auf jeden Fall. Die Holländer, bei denen wir manchmal trainieren, haben großen Respekt vor uns, weil wir alles selber zahlen, zu hundert Prozent hinter unserem Sport stehen. Sie bekommen hingegen ein festes Gehalt vom Verband. Aber manchmal denke ich schon: Warum mache ich das überhaupt?



ZEIT ONLINE: Erhoffen Sie sich einen Boom durch Olympia?



Baier: Genau das hoffe ich, dass wir in Deutschland Aufsehen erregen und Sponsoren an Land ziehen, damit die Vereine mehr Geld für die Nachwuchsförderung und den Streckenbau haben. Es soll mit unserem Sport vorangehen. Ein Vergleich: Es gibt eine Lizenz, um an internationalen oder nationalen Meisterschaften teilnehmen zu dürfen. In Deutschland wurden 300 bis 500 Lizenzen vergeben, in Frankreich 20.000.

ZEIT ONLINE: Unter professioneller Lizenz zu fahren kostet wahrscheinlich Geld...



Baier: Ja, allerdings weniger die Material-, eher die Reisekosten. Das ist vielen Eltern in Deutschland zu viel. Es ist einfacher, den Sohn beim Dorfverein zum Fußball abzugeben, die fahren jedes Wochenende nur fünf Kilometer. Beim BMX müssen die Eltern viel weiter mit ihren Kindern fahren, schon daran scheitert es oft.



ZEIT ONLINE: Sie hoffen also, dass möglichst viele Leute in London zusehen.



Baier: Ja, London wird interessant. In unserer Sportart ist alles eng, und im Finale gibt es nur einen Lauf und dann bist du Olympiasieger. Da gibt jeder 150 Prozent, im Finale gibt es bestimmt auch einen Unfall. Das ist das eine Rennen, das zählt.