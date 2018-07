Tower, Big Ben, Buckingham Palace – London hat viel zu bieten. Doch es ist davon auszugehen, dass die sieben Athleten aus Kamerun , die seit ein paar Tagen nicht mehr im olympischen Dorf gesehen wurden, anderes vorhaben. Sie sind wohl untergetaucht, wollen nicht zurück in ihre Heimat, sondern lieber in England bleiben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben und so oft den Tower anschauen zu können, wie sie wollen.

Am Dienstag schrieb der Delegationsleiter Kameruns, David Ojong, in einem Brief an sein heimatliches Sportministerium, dass sich bewahrheitete, was zuvor nur ein Gerücht war: Sieben Sportlerinnen und Sportler sind weg. Es wäre die größte Sportflucht in der Geschichte der Olympischen Spiele.

London 2012 Vom 27. Juli bis zum 12. August 2012 richtet London die größte Sportveranstaltung der Welt aus. Bei den Sommerspielen der 30. Olympiade wird es in 26 Sportarten 302 Entscheidungen geben. Insgesamt werden mehr als 10.000 Sportler aus mehr als 200 Ländern in England erwartet. Die englische Hauptstadt London ist nach 1908 und 1948 die erste Metropole, die zum dritten Mal Gastgeber der Spiele ist.

Den Anfang machte die Ersatztorfrau des Fußballteams. Sie verschwand schon vor dem letzten Testspiel ihrer Mannschaft einige Tage vor Beginn der Spiele aus dem Trainingscamp in Schottland , nachdem ihr mitgeteilt worden war, dass sie es nicht in den Kader schaffen werde. Ein Schwimmer aus Kamerun verschwand, kurz bevor er über die 50 Meter Freistil antreten sollte. Und die komplette fünfköpfige Boxmannschaft wird seit Sonntagmorgen vermisst, nachdem einer nach dem anderen aus dem Turnier ausgeschieden war. Die Zeitung Le Messager aus Kamerun berichtet, dass die vermissten Sportler ihre Pässe, ihr Gepäck, ihre Sportausrüstung und die etwa 5.000 Dollar Qualifikationsprämie mitgenommen hätten.

Schon vor Beginn der Spiele gab es Berichte über einen sudanesischen Läufer , der in eine Polizeiwache gelaufen und um politisches Asyl gebeten haben soll. Die sudanesische Botschaft bestritt diese Darstellung, gab aber zu, dass drei Läufer, die sich in England aufhielten, aber sich nicht für die Spiele qualifiziert hatten, um Asyl gebeten hätten.

Dass Athleten große Sportereignisse zur Flucht oder einem Antrag auf Asyl nutzen, ist nicht neu. Viele kehren ihrer Heimat aus wirtschaftlichen Gründen den Rücken, andere aus politischen. Einige sehen in der westlichen Welt bessere Trainingsmöglichkeiten.

Bei einem Frauenfußballturnier in Berlin , das im vergangenen Jahr im Rahmen der Frauenfußball-WM stattfand, haben sich elf Spielerinnen aus Kamerun und Togo abgesetzt. Weil ihre Visa ausgelaufen sind, gelten sie in Deutschland derzeit als Illegale.