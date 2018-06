Der britische Gastgeber sonnt sich im Glanz der unerwartet vielen Goldmedaillen. Selbst der linksliberale Guardian , normalerweise jeglichen nationalen Überschwanges abhold, jubelte, man sei eigentlich sogar erfolgreicher als die Vereinigten Staaten von Amerika . Es kann nicht weiter überraschen, dass das Ausmaß des britischen Erfolges da und dort sauertöpfische Reaktionen auslöst. In Australien etwa, wo man fest damit gerechnet hatte, besser abzuschneiden als die Briten; nun muss die australische Sportministerin wegen der diesbezüglich verlorenen Wette mit ihrem britischen Ministerkollegen ein Stück die Themse entlang rudern.

In der französischen Presse klingt Neid durch, während einige deutsche Journalisten angesichts des britischen Jubelfestes gar glauben, einen garstig-nationalistischen Unterton ausmachen zu können. Doch das sagt wahrscheinlich mehr aus über sie, die sich immer noch schwer tun, einen fröhlich-unverkrampften Patriotismus zu akzeptieren, der sich über die Erfolge der eigenen Sportler unbändig freut, aber die Athleten anderer Nationen mit freundlichem, teils gar enthusiastischem Beifall bedenkt.

London 2012 - Olympia-Fazit: "Diese Spiele haben dieses Land verändert" Christof Siemes und Christian Spiller - unsere Reporter in London - betrachten rückwirkend die Olympischen Spiele von London.

Wohl lässt sich sagen, dass diese Olympischen Spiele einer von Sorgen geplagten Nation höchst willkommene Abwechslung bieten von der ansonsten nicht besonders erfreulichen ökonomischen Realität. Manche Unkenrufe sagen den Briten ein böses Erwachen nach zweieinhalb Wochen des olympischen Freudentaumels voraus; doch ein bisschen Eskapismus verschafft Erleichterung, selbst wenn sie nur vorübergehender Natur ist.

Allen voran entpuppte sich Olympia 2012 als ein Festival of Britishness . Das Konzept der Schotten, Waliser, Nordiren und Engländer überwölbenden Identität ist selten so heftig umarmt und zugleich auf Immigranten ausgedehnt worden wie in den vergangenen 14 Tagen. Wer immer aufs Podest stieg, um die Goldmedaille zu empfangen, ob der zweifache Sieger bei den Radfahrwettbewerben, Sir Chris Hoy aus Edinburgh , ob Mo Farah, der in Somalia geborene Sieger über 10.000 Meter oder Laura Trott, die im englischen Herzland Essex geborene Goldmedaillistin im Fahrradsprint, sie alle wurden gefeiert als Sieger fürs "Team GB", für Großbritannien .