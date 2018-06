Eintracht Frankfurt– Hamburger SV 3:2 (2:1)

Eintracht Frankfurt hat gegen den Hamburger SV den dritten Sieg im dritten Spiel der Saison geschafft. Die Hamburger, bei denen der Rückkehrer Rafael van der Vaart sein Saison-Debüt gab, warten dagegen nach der dritten Niederlage in Folge immer noch auf die ersten Punkte.

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie, in der Takashi Inui (2.) und van der Vaart (3.) es jeweils erfolglos aus der Distanz versuchten.

Die Eintracht präsentierte sich besser sortiert als der HSV und wurden dafür in der 13. Minute belohnt: Inui dribbelte sich auf der linken Seite durch die Hamburger Abwehr in den Strafraum und schob den Ball an HSV-Torwart Rene Adler vorbei ins rechte Eck – das erste Bundesligator des 24 Jahre alten Japaners.

Zwei Minuten später deutete van der Vaart erstmals seine Klasse an und schoss einen Freistoß über die Mauer in Richtung Tor. Der Frankfurter Torwart Kevin Trapp lenkte den Ball jedoch über die Latte.

Die Hessen blieben jedoch die spielbestimmende Mannschaft und erhöhten kurze Zeit später durch Olivier Occean auf 2:0 (18.). Der 30 Jahre alte Kanadier war nach einem Eckball von Inui und der Verlängerung von Alexander Meier im Strafraumgewühl vor Adler am Ball und erzielte so seinen ersten Treffer in der Bundesliga.

Für die Hamburger kamen Heung-Min Son (22.) und Artjoms Rudnevs (28.) zum Abschluss, beide scheiterten aber aus aussichtsreichen Positionen an Trapp.

Bereits in der 33. Minute baute Trainer Thorsten Fink die wackelige HSV-Abwehr um und brachte Dennis Diekmeier für Michael Mancienne. Auf der anderen Seite verpasste Sebastian Jung nur knapp eine Flanke von Occean (36.), ehe Adler in höchster Not vor Meier klärte (44.). Heiko Westermann machte in der 45. Minute für die Hamburger noch ein 2:1.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte foulte Petr Jiracek den Frankfurter Innenverteidiger Bamba Anderson an der Strafraumgrenze der Frankfurter. Fifa-Schiedsrichter Wolfgang Stark (Erdingen) pfiff, holte den 26 Jahre alten Tschechen zu sich und zeigte ihm nach kurzer Unterredung die rote Karte. Damit nicht genug, Fink beschwerte sich auf dem Weg in die Kabine lautstark bei den Schiedsrichtern und wurde von diesen auf die Tribüne geschickt.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Hessen in der 53. Minute auf 3:1. Kapitän Pirmin Schwegler spielte einen Steilpass auf Meier, der den Ball zu Aigner weiterleitete. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler lupfte den Ball über den heraus eilenden Adler und erzielte so sein zweites Saisontor.

Hamburg blieb in Unterzahl offensiv gefährlich und verkürzte zehn Minuten später durch Son nach Zuspiel von van der Vaart auf 3:2. In der 73. Minute hätte der HSV durch Diekmeier sogar den Ausgleich erzielen können. Der 22 Jahre alte Verteidiger scheiterte aber an Trapp.

Nach drei Spieltagen bleibt die Eintracht mit neun Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der HSV ist dagegen punktlos auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht.



Eintracht Frankfurt: K. Trapp – Jung, Zambrano, Anderson, Oczipka – Schwegler, Rode – Aigner (90. B. Köhler), A. Meier (86. Lanig), Inui (79. Celozzi) – Occean



Hamburger SV: R. Adler – Bruma, Mancienne (33. Diekmeier), H. Westermann, Lam (82. Ilicevic) – Badelj, Jiracek - Son, van der Vaart, M. Jansen – Rudnevs (66. Beister)



Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding)

Zuschauer: 51.500



Tore: 1:0 Inui (13.), 2:0 Occean (18.), 2:1 H. Westermann (45.), 3:1 Aigner (52.), 3:2 Son (63.)



Gelbe Karten: Keine - Ilicevic



Rot: Keine - Jiracek (45.+2/Foulspiel)