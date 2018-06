Der Fußballer Kevin Pezzoni hat seinen Vertrag beim Zweitligisten 1. FC Köln aufgelöst, weil er von Fans der "Geißböcke" über Wochen massiv angepöbelt und bedroht wurde. Trainer Holger Stanislawski machte Teile der Anhängerschaft für Pezzonis Weggang verantwortlich: "Es sind Dinge vorgefallen, die Kevin das Fußballspielen in diesem Club nicht mehr ermöglichen."

Der 1. FC Köln und der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hatten am Freitag im gegenseitigen Einvernehmen die Zusammenarbeit beendet. Pezzoni wurde wegen teilweise schwacher Leistungen seit Monaten von Kölner Fans kritisiert.

Der dreifache Deutsche Meister und viermalige Pokalsieger war in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen. Derzeit steht das Team nach den ersten vier Spieltagen am Tabellenende der Zweiten Liga. Am Freitag verloren die Kölner – ohne Pezzoni – ihr Heimspiel gegen Cottbus 0:1.

Nasenbein gebrochen

Stanislawski sagte, Pezzoni sei in den vergangenen Tagen über Facebook beleidigt und mit Gewalt bedroht worden. Zudem hätten Unbekannte ihn nach der Niederlage in Aue körperlich bedrängt: "Eine Gruppe von Menschen lauerte ihm in dieser Woche vor seiner Wohnung auf. Sie haben Zettel an sein Auto geklebt und ihm klar gemacht, dass sie ihm wehtun wollen. Er wurde angepöbelt. Es ist ein Zustand, der sich über längere Zeit aufgebaut hat", sagte der Trainer.

Pezzoni war am 19. Februar tätlich angegriffen worden: Am Karnevalssonntag erlitt er nach der Attacke eines Unbekannten einen Nasenbeinbruch. Er musste operiert werden und kehrte wenige Tage später ins Mannschaftstraining zurück.

Die Vertragsauflösung sei deshalb zum Schutz des Profis geschehen: "Wenn ein Spieler Angst haben muss, auf die Straße zu gehen, dann sind eindeutig die Grenzen überschritten."

Auf seiner Facebook-Seite wandte sich Kevin Pezzoni am Samstag mit einer Erklärung zum Abschied an die Fans: "Es freut mich, hier zu lesen, wie viel Verständnis für unsere Entscheidung entgegengebracht wird. Und wie viel Unverständnis wir gemeinsam gegenüber Mobbing, Beleidigungen, Gewalt & Co. haben. Dies hat weder auf oder neben dem Platz, noch im privaten Umfeld etwas zu suchen. Die positiven, aufmunternden Rückmeldungen bleiben mir mit vielen schönen und erfolgreichen Spielen mit dem FC in Erinnerung."

In den Fanforen äußerten sich Anhänger beschämt über die Vorfälle und den Weggang Pezzonis. Einen Spieler zu bedrohen, sei das "Allerletzte". Jedoch sind solche Drohungen gar nicht selten im Fußball, vor allem beim Abstieg einer Mannschaft drehen die Fans gerne mal durch.

"Wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot"

Pezzoni dürfte ein Transparent mit der Botschaft "Wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot" in Erinnerung bleiben, das wütende Fans der Kölner im April auf dem Trainingsgelände aufgespannt hatten. Den fünften Abstieg aus der Bundesliga verhinderten sie mit dieser Motivationshilfe aber auch nicht.

Pezzoni war seit 2008 für den 1. FC Köln aktiv. Er steht inzwischen auf der Transferliste der Deutschen Fußball-Liga und sucht laut seiner Facebook-Seite "eine neue fußballerische Herausforderung außerhalb des FC" (Köln). "Ich hoffe, er findet wieder Spaß am Fußball", sagte sein Ex-Trainer Stanislawski.