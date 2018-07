Hannover 96 – Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

Der Meister verliert den Anschluss: Borussia Dortmund geht nach einem Unentschieden bei Hannover 96 mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München in die Länderspielpause. Mame Diouf erzielte am Sonntag in der 86. Minute den späten und verdienten Ausgleich für die Niedersachsen. Robert Lewandowski (26.) hatte Dortmund in einer turbulenten und hochklassigen Partie in Führung gebracht.

Dortmund verpasste den Sprung auf Platz drei und muss sich anstrengen, um den Titel-Hattrick nicht vorzeitig abzuschreiben. Als Vierter liegt der BVB mit zwölf Zählern sogar noch hinter Eintracht Frankfurt (16 Punkte) und Schalke 04 (14). Hannover 96 folgt mit elf Punkten auf Platz fünf. "Hannover hat viel Druck ausgeübt und wir haben mit Mats Hummels einen Stabilisator verloren. Wir haben uns zu weit zurückfallen lassen", sagte Dortmunds Nationalspieler Marco Reus.

Hannovers Trainer Mirko Slomka stellte seine Mannschaft auf wie beim Europa-League-Sieg gegen UD Levante. Dortmunds Trainer Jürgen Klopp musste Ilkay Gündogan durch Sebastian Kehl ersetzen. Hummels konnte trotz Problemen an der Hüfte zunächst spielen, zur Halbzeit musste der Nationalspieler aber wegen einer neuen Fußverletzung raus.

Nach nur 15 Sekunden musste Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler einen Kopfball von Marco Reus abwehren. Auf der Gegenseite parierte Dortmunds Torwart Roman Weidenfeller einen Schuss von Artur Sobiech (5.). Dortmund erhöhte bald das Tempo und wurde mit der Führung belohnt. Lukasz Piszczek passte auf Lewandowski, der schoss sein zweites Saisontor. Sekunden später hätte Jakub Blaszczykowski fast erhöht. Nach einem Fehler von Hummels in der Spieleröffnung verhinderte Weidenfeller gerade so den Ausgleich durch Jan Schlaudraff (32.).

Noch vor der Pause gab es einen Schreck für die Borussia: Blaszczykowski musste mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden. Kevin Großkreutz kam herein. Dortmund blieb am Drücker, hätte aber fast noch den Ausgleich kassiert. Didien Ya Konan umlief Weidenfeller (45.+1). Piszczek rettete auf der Linie. Er prallte dabei mit dem Unterleib gegen den Pfosten, konnte aber weiterspielen.

Turbulent ging es in der zweiten Halbzeit weiter. Piszczek traf den Pfosten (53.), in der gleichen Minute vertat Mario Götze eine Torchance. Schiedsrichter Peter Gagelmann erkannte einen Treffer von Mario Eggimann (55.) nicht an, da Ya Konan zuvor Marcel Schmelzer gefoult hatte. Weidenfeller verhinderte ein Eigentor von Piszczek (59.).

Hannover übernahm nun immer mehr die Spielführung, Dortmund hatte Glück, als Diouf (78.) aus fünf Metern das leere Tor nicht traf. Acht Minuten später war er doch noch erfolgreich und sicherte Hannover das Remis.

Hannover 96: Zieler - Cherundolo (81. Sakai), Eggimann, Haggui, Rausch - Stindl, da Silva Pinto (77. Abdellaoue) - Schlaudraff, Huszti - Sobiech (67. Diouf), Ya Konan

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels (46. Felipe Santana), Schmelzer - Kehl, Bender (74. Leitner) - Blaszczykowski (39. Großkreutz), Götze, Reus - Lewandowski

Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen)

Zuschauer: 49.000 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Lewandowski (26.), 1:1 Diouf (86.)

Gelbe Karten: Cherundolo (1), Schlaudraff (2), Sobiech (1), Stindl (3) / -

Beste Spieler: Stindl, Schlaudraff / Bender, Weidenfeller