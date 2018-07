BATE Borissow - Bayern München 3:1 (1:0)

Die Siegesserie der Bayern ist beendet. Statt nach der Machtdemonstration in der Bundesliga auch in ihrer Champions-League-Gruppe an die Spitze zu stürmen, kassierten die Münchner beim Außenseiter BATE Borissow überraschend die erste Saisonniederlage. Alexandr Pawlow (23. Minute), Witali Rodionow (78.) und Renan Bressan (90.+4) sorgten vor 25.000 Zuschauern für die sportliche Pleite der Bayern – und die Tabellenführung für BATE. Der Anschlusstreffer von Franck Ribery (90.+1) kam zu spät.

Die mit der makellosen Bilanz von acht Saisonsiegen nach Weißrussland gereisten Bayern zeigten sich auch in Minsk von Beginn an überlegen, taten sich aber gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber schwer. Edgar Oletschowitsch besaß schon nach sechs Minuten die Chance zur Führung, Manuel Neuer aber war auf dem Posten (6.). Anschließend hätte Toni Kroos die Münchner in Führung bringen müssen: An Keeper Andrej Gorbunow war er schon vorbei, traf aber nur den linken Pfosten (13.).

Trainer Jupp Heynckes hatte zwar eindringlich auf die gute Organisation des weißrussischen Serienmeisters hingewiesen. Doch sein Team ließ sich von einem Schnellangriff von BATE überrumpeln: Nationalverteidiger Holger Badstuber verhinderte die Eingabe nicht – und in der Mitte, acht Meter vor dem Bayern-Gehäuse, stand Pawlow ungedeckt. Der deutsche Rekordmeister reagierte nach dem Gegentor mit noch mehr Dominanz. Die Kopfbälle von Thomas Müller und Mario Mandzukic (25.) konnte Gorbunow aber parieren.

Sportdirektor Matthias Sammer durfte sich zur Halbzeit mit seiner öffentlichen Warnung, keine Genügsamkeit eintreten zu lassen, bestätigt fühlen. Heynckes hatte sich noch direkt vor dem Anpfiff gegen die von Sammer an seinem Team geäußerte Kritik verwahrt: "Mit der Form, der Art und Weise war ich nicht einverstanden. Das habe ich ihm auch gesagt." Kritik müsse immer konstruktiv, angemessen und nicht übertrieben sein, sagte der Münchner Chefcoach und betonte: "Ich finde, dass die Kritik überzogen war. Ich finde auch, wir sollen die Kritik intern machen und nicht extern."

Heynckes ließ Bastian Schweinsteiger auch nach dem Wechsel weiter auf der Bank. Der sich seiner Bestform nähernde Nationalspieler habe in der neuen Saison schon viele Spiele gemacht, "die Pause kommt genau richtig", begründete Heynckes seine Maßnahme. Neben Luiz Gustavo organisierte Neuzugang Javi Martinez im zentralen Mittelfeld das Bayern-Spiel. "Er kann ein Spiel lesen und macht wenig Fehler", hatte Heynckes über den Spanier gesagt. Eine Lücke im Borrisows Abwehrbollwerk aber fand auch er nicht. Mehr als eine Halbchance von Philipp Lahm (47.) gab es zunächst nicht.

Bei den wenigen Gegenzügen offenbarten die Münchner jedoch erschreckende Unkonzentriertheiten. Oletschowitsch wurde von Ex-Bundesligaprofi Aleksandr Hleb mustergültig freigespielt – Neuer bekam gerade noch so die Finger an den Ball (55.). Rodionow (61.) und Pawlow (61.) vergaben aus besten Positionen die Vorentscheidung für die immer mutiger konternden Weißrussen – ehe Rodionow dann doch zum 2:0 traf (78.).

Erst in der Schlussphase machten die Gäste mehr Druck. Ein Schuss von Ribery wurde von Gorbunow noch an die Latte gelenkt (83.), später traf der Franzose (90.+1). Der Treffer kam allerdings zu spät – und drei Minuten später machte Bressan mit dem 3:1 (90.+4) den überraschenden Sieg der Weißrussen perfekt.

BATE Borissow: Gorbunow - Poljakow, Filipenko, Simic, Bordatschew - Olechnowitsch, Lichtarowitsch (66. Siwakow), Wolodko - Pawlow (84. Bressan), Hleb - Rodionow (87. Mosolewski)

Bayern München: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber (77. Schweinsteiger) - Javi Martínez (58. Shaqiri), Luiz Gustavo - Müller, Kroos, Ribéry - Mandzukic (75. Pizarro)

Schiedsrichter: Stavrev (Mazedonien)

Zuschauer: 24.636

Tore: 1:0 Pawlow (23.), 2:0 Rodionow (78.), 2:1 Ribéry (90.+1), 3:1 Bressan (90.+4)

Gelbe Karten: Bordatschew, Gorbunow, Pawlow / Badstuber, Dante, Luiz Gustavo, Pizarro

Beste Spieler: Pawlow, Rodionow, Gorbunow / Neuer, Lahm