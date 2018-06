Jürgen Klopp kann viele Gesichter zeigen. Wenn er gewinnt, trägt er ein Grinsen durch die Welt, breiter als die Dortmunder Südtribüne. Wenn er verliert, tut er so, als hätte sich jemand auf seine Pöhler-Mütze gesetzt. Weil Jürgen Klopp in den vergangenen Jahren aber häufiger gewann als verlor, sind vor allem die Grinsebilder im Gedächtnis geblieben. Das ändert sich gerade. Schon vor ein paar Wochen stürmte er mit gefletschten Zähnen auf einen Offiziellen zu . Es war eine Art Gesichtsfoul.

Nach dem Derby gegen Schalke 04 sitzt Jürgen Klopp auf dem Podium der Pressekonferenz. Der Gästetrainer Huub Stevens hat zuerst das Wort, auch kein Sonnenschein-Typ. Er darf aber erzählen, wie stolz er auf seine Mannschaft ist, weil sie zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder ein Revierderby gewonnen hat . Klopp fummelt derweil unter dem Tischchen rum, checkt wahrscheinlich seine Mails, rührt dann in seiner Kaffeetasse und guckt angriffslustig in die Runde. Er weiß, dass er gleich ein bisschen was erklären muss.

Etwa warum seine Mannschaft das erste Heimspiel seit mehr als 13 Monaten verloren hat und das ausgerechnet gegen Schalke 04. "Es tut mir Leid für alle, die sich das etwas anders vorgestellt haben", sagt Klopp. Die BVB-Fans, deren Trikots die warme Oktobersonne vor dem Spiel besonders gelb leuchten ließ, verlieren gegen Herne-West besonders ungern. Vor dem Spiel war ja die Rede davon, die Rivalität zwischen beiden Vereinen wäre nur noch Theater . Eine Aussage, der die schwersten Derbykrawalle der vergangenen Jahre entgegen stehen. Und eine Stimmung, die so aufgeheizt war, dass ein falscher Blick genügte, um Bierbecher oder andere Gegenstände durch die Luft fliegen zu lassen.

Dortmund ist ein Stück weit entzaubert



Klopp ist im Süden der Republik aufgewachsen. Mit der Rivalität im Ruhrgebiet kann er bei allem Respekt vor der Leidenschaft der Fans wahrscheinlich nicht allzu viel anfangen. Ihn dürfte viel mehr schmerzen, dass es mittlerweile zwölf Punkte Rückstand auf den FC Bayern sind, der in Düsseldorf mit dem achten Sieg im achten Spiel so gut in eine Saison gestartet ist wie keine andere Mannschaft in der 50-jährigen Bundesligageschichte. "Wir machen uns keinen zusätzlichen Druck aus der Tabellenkonstellation", sagt Klopp. Wobei vor allem das Wörtchen "zusätzlich" aufhorchen lässt. Im Augenblick haben die Dortmunder tatsächlich genug mit sich selbst zu tun.

Der Doppelmeister ist ein Stück weit entzaubert. Die dritte Meisterschaft in Folge ist in weite Ferne gerückt. Und es spricht wenig dafür, dass der BVB in der Verfassung ist, eine ähnliche Aufholjagd wie in der vergangenen Spielzeit zu starten, als er nach dem 6. Spieltag einfach kein Spiel mehr verlor. Dafür gibt es derzeit zu viele Baustellen. "Wir haben in unterschiedlichen Spielen unterschiedliche Probleme", sagt Klopp. Das ist nicht komplett verkehrt. Aber im Spiel gegen Schalke manifestierten sich gleich etliche Probleme in einem Spiel.

Am augenfälligsten: Der Kader ist zu dünn, was nichts mit Essstörungen oder ähnlichem zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass der Ausfall von Mario Götze, Ilkay Gündogan, Jakub Blasczczykowski und, ja Herr Löw, auch Marcel Schmelzer für einen Verein wie Dortmund kaum zu kompensieren ist.

Gegen Schalke sah man deshalb die größtenteils nur kicker -Abonnenten bekannten Leonardo Bittencourt, Julian Schieber, Oliver Kirch, Chris Löwe, Jonas Hofmann, Mitch Langerak und Felipe Santana auf der BVB-Bank. Im Vergleich die Bank des FC Bayern: Starke, Javi Martinez, Alaba, Rafinha , van Buyten, Timoshschuk, Shaqiri.