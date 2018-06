Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Trainer, Manager und Geschäftsführer Felix Magath gefeuert. Der Verein bestätigte entsprechende Medienberichte. Nachfolger als Trainer beim Bundesliga-Letzten wird vorerst Amateurcoach Lorenz-Günther Köstner.

"Der Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg und Felix Magath sind heute übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", teilte der Verein mit.

Magath war Medienberichten zufolge am Mittag zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Vereins, Francisco Javier Garcia Sanz , bestellt worden. Zuvor hatte Volkswagenchef Martin Winterkorn mit dem Aufsichtsrat über die sportliche Situation beim VW-Club beraten. Der deutsche Meister von 2009 hatte zuletzt vier Spiele in Serie mit 0:10 Gegentoren verloren.

Auch die Spieler, die sich am Dienstagabend zu einer Aussprache ohne Magath getroffen hatten, sollen sich gegen ihren Trainer ausgesprochen haben.

Magath hatte den Club am 18. März 2011 zum zweiten Mal übernommen. Trotz großer finanzieller Investitionen in drei Transferperioden steht der VfL mit nur fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz . Am Samstag spielen die Niedersachsen bei Fortuna Düsseldorf . Erwartet wird, dass die Mannschaft noch am Nachmittag ohne Magath nach Düsseldorf aufbricht.