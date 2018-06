Wer spielt wann gegen wen?

Hamburger SV – TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg

FC Augsburg – FC Bayern München

1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf

VfB Stuttgart – FC Schalke 04

SC Freiburg – SpVgg Fürth (alle Samstag, 15.30)

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (Samstag, 18.30)

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30)

Hannover 96 – Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Augsburg gegen Bayern . Der FCA hat nur einen Sieg, nur acht Punkte, ihn trennt vom Tabellenletzten Fürth nur ein Tor. Jetzt kommt der Frühzeitrekordherbstmeister angereist, der große Souverän, der nicht mal mehr gegen Dortmund verliert. Das klingt nach einer klaren Sache. Oder nach besten Voraussetzungen für eine schöne vorweihnachtliche Fußballstory. Augsburgs Team ist ohnehin schwerer zu schlagen als es scheint, weil es stets sehr engagiert auftritt. Und die Bayern sind vielleicht ja noch von dem Ärger abgelenkt, den Jérôme Boateng verursacht hat. Nach einer kropfunnötigen Roten Karte im Spiel gegen BATE Borisov ist der Verteidiger für das Achtelfinale der Champions League gesperrt, Holger Badstuber fällt sowieso aus. Jupp Heynckes rüffelte Boateng streng. Matthias Sammer überlegt sogar, auf den Transfermarkt zu gehen. Aber warum immer nur vom Kaufen reden? Vielleicht gibt’s ja zu Nikolaus Geschenke, der FC Bayern ist ja seit Jahrzehnten für seine guten Taten bekannt, wie Trainer Baade herausgefunden hat:

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Stuttgart gegen Schalke. Schalke steht gut da – und ist schlecht gelaunt. Huub Stevens wird sich nach Informationen der SZ in der nächsten Saison einen anderen Ort zum Knurren suchen müssen. Der VfB hat sich in der Europa League qualifiziert – und blamiert. Zum zweiten Mal verlor er gegen Molde FK. Nur weil Kopenhagen zeitgleich nicht gewinnen konnte, ist Bruno Labbadias Elf weiter. Nach dem Abpfiff sah man den Trainer den Kopf schütteln, er murmelte sichtbar "Katastrophe, Katastrophe", Glückwünsche lehnte er ab. Auch die Spieler verließen meckernd das Feld. Und dann die Zuschauer, nur 15.000 kamen zu diesem entscheidenden Spiel. Hinter einem der beiden Tore sah man ungefähr so viele Leute wie sich bei Heimspielen von Victoria Hamburg verlieren. Der Schwabe ist sich zu fein für die Europa League. Dann soll er bitte auch gegen Schalke zu Hause bleiben. Im Fußball sollte die gleiche Regel gelten wie an der Gulaschkanone: Wer die Brühe nicht will, kriegt auch keine Brocken.

Wer steht im Blickpunkt?

Die Politiker und ihre Ideen. Jetzt wollen sie die Flexi-Quote für Frauen. Im Fußball ist das, bekannt als Lex Lothar, ein alter Hut. Noch weniger Charme hat der "Sicherheitseuro", den Volker Bouffier ( CDU ) ins Spiel bringt. Im Zuge der Sicherheitsdebatte fordert Hessens Ministerpräsident, auf jede Eintrittskarte einen Euro draufzuschlagen, um Polizeieinsätze zu finanzieren. Mecklenbug-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) spielt erneut mit dem Gedanken, die Stehplätze abzuschaffen. Drohungen, die dem Fußball Druck machen sollen. Es stimmt ja, Verbände und Vereine stehlen sich gerne aus der Verantwortung, wenn es ums Zahlen geht. Der DFB-Präsident hält sich zurück. Der DFL-Präsident Reinhard Rauball immerhin hält dagegen und will Kollektivstrafen vermeiden . Vielleicht sollte Bouffier mit dem Aufräumen in seinem Kabinett anfangen. Wie sich nun herausstellt, war sein Stellvertreter Jörg-Uwe Hahn (FDP) so frei und wollte sich im April dieses Jahres ein paar Tickets für die Eintracht erschleichen . Das rief den Unmut Heribert Bruchhagens hervor, zumal Hahn schimpfte: "Soll sie doch zufrieden sein darüber, dass der stellvertretende Ministerpräsident Werbung für die Eintracht macht.“ Mathias Wagner von den Grünen sagt : "Fußballfans, die sich ohne Eintrittskarte Zugang zum Stadion verschaffen wollen, sind ein Fall für den Sicherheitsdienst."