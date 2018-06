Wer spielt wann gegen wen?

BayernMünchen – Borussia M'gladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt

1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

SpVgg Greuther Fürth – FC Augsburg

Fortuna Düsseldorf – Hannover 96

FC Schalke 04 – SC Freiburg (Samstag, 18.30 Uhr)

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30 Uhr)

Werder Bremen – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Manchmal ist das Leben nur eine Frage der Perspektive. Weil der Blick auf die Tabellenspitze derzeit nicht spannender ist als tauender Schnee, drehen wir die Tabelle um. Stellt man die Bundesliga-Tabelle nämlich auf den bommelbemützten Kopf, liefern sich die SpVgg Greuther Fürth und der FC Augsburg ein dramatisches Rennen um den Titel. Beide Vereine sind nicht nur punkt-, sondern auch so gut wie torgleich. So viel Spannung war lange nicht. Nun kommt es zum langersehnten, womöglich vorentscheidenden Spitzenduell. Dabei haben die Augsburger die besseren Karten, schließlich sind sie auswärts bisher noch komplett ohne Sieg. Auch die Fürther aber haben gute Chancen, sie werden auch an diesem Wochenende wieder mit dem schwächsten Sturm der Liga auflaufen. Es wird also aufregend, obwohl: Die Qualifikation für die Zweite Liga haben beide schon so gut wie sicher.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Werder gegen Nürnberg, das letzte Bundesligaspiel des Jahres, zwei graue Mäuse, im Kalten und Dunklen. Zudem ist an diesem Sonntag dritter Advent, da sollten wir uns doch schon mal ein wenig auf die besinnlicheren Tage des Jahres einstimmen. Ja, ist den heut' scho' Weihnachten? Wer doch nicht ohne Fußball kann, schaut nicht nach Bremen, sondern ins Netz. Die Online-Streber Mario Götze und Toni Kroos haben einen Adventskalender auf ihre Internetseite gehievt. Leider warten hinter den Fußballertürchen kein Schokoladen-Fallrückzieher, sondern nur blöde Quizfragen. Unterhaltsamer geht es da beim Video-Adventskalender von Manchester City zu. Dort kann man Mario Balotelli beim Knallbonbonkaputtmachen beobachten (siehe unten) oder hören, wie Alex Kolarow mit hartem serbischen Akzent Jingle Bells rezitiert . Ein wenig mehr Klickerei führt den Fan zu großartigen Fußballweihnachtsgeschenken. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Pissoir-Einsatz Piss-Goal bekannt aus den Urinalen einschlägiger Kneipen? Oder der Krawatte just a ball mit der jedes Geschäftsessen zum Heimspiel wird? Nur das ultimative Präsent, der Traum jedes Fans, wird den meisten verwehrt bleiben: Lionel Messi bleibt beim FC Barcelona .

Wer steht im Blickpunkt?

Die Fans, immer noch. Nachdem das neue DFL-Konzept mit dem schönen Namen "Sicheres Stadionerlebnis" hektisch durchgewinkt wurde, haben Fanvertreter angekündigt, auch an diesem Wochenende weiter zu protestieren. Doch statt der Fan-Wut, die die Bild schon explodieren sieht , wird es eher ein(e) Fan-Mute geben. Es wird wieder geschwiegen, wohl lauter als zuvor. In Kaiserslautern etwa soll beim Spiel gegen Aalen über 90 Minuten Ruhe herrschen. Nichts gegen diesen stummen Protest, aber etwas kreativer dürfte es schon sein. Wie wäre es denn, liebe Ultras, mit einem 90-minütigen Vorsingen von Weihnachtsliedern? Einfach die Fans von Union Berlin fragen, die machen das schon seit ein paar Jahren (siehe unten). Und ein gemeinschaftlich geschmettertes Stille Nacht macht auch bei konservativen Innenministern Eindruck. Oder einfach nackt ins Stadion kommen, um seiner Ablehnung gegenüber den Vollkontrollen Ausdruck zu verschaffen? Wem das zu kühl ist, der kann sich an der bestimmt trotzdem irgendwie geschmuggelten Pyrotechnik wärmen.