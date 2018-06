Diesen Termin reizt Per Mertesacker aus. Den Flug zurück nach London hat er bereits verschoben. Der Nationalspieler hat sichtlich Spaß in der Schulsporthalle in Garbsen. Im Trainingsleibchen hetzt er, gemeinsam mit zwölfjährigen Jungs, dem Ball hinterher. Schon zwei Stunden lang. Zuvor hat er eine Stunde mit den Kindern bei der Hausaufgabenhilfe verbracht, ihnen beim Bruchrechnen geholfen. Die Jungs tragen alle blaue Shirts mit dem Logo der Per-Mertesacker-Stiftung, der 28-Jährige Profi von Arsenal London nennt sie "meine Projektkinder". Mertesacker fördert über seine Stiftung seit vier Jahren das Projekt "Sport als Chance". Mit rund 30.000 Euro pro Jahr.

Kinder aus einem Problembezirk, meist mit Migrationshintergrund, will er über Jahre begleiten – bis zum Ende ihrer Schulzeit. Zudem spielen die Kinder unter dem Motto "erst deutsch, dann dribbeln", in einem Fußballteam. Dafür beschäftigt Mertesacker zwei Sportpädagogen. "Ich hatte eine tolle Kindheit, durfte eine gute Ausbildung genießen", sagt er, "da muss ich etwas an jene weitergeben, die nicht so viel Glück haben."

Mertesacker scheint mit vollem Herzen dabei. Und wer mehr über seine Stiftung wissen will, auch den finanziellen Hintergrund, erhält sofort detaillierte Berichte. "Wenn man seinen Namen hergibt, muss alles positiv laufen, transparent sein", betont er.

Das ist nicht überall so.

1500 Stiftungen mit dem Satzungszweck Sport gibt es in Deutschland, immer mehr prominente Sportler geben Stiftungen ein Gesicht. Es gehöre "offenbar mittlerweile zum guten Ton", dass sich Sportler für die gute Sache engagieren, sagt Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), einer Prüfinstanz für Stiftungen. Aber: "So gut beraten Sportlerstiftungen im PR-Sinne zu sein scheinen, so schlecht sind sie offenkundig beraten, was Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit angeht." Das DZI vergibt ein Spendensiegel, verlangt dafür allerdings auch Gebühren. Das Siegel besitzen 260 Stiftungen, die einen Anforderungskatalog erfüllen mussten. Status quo ist: Keine einzige Sportlerstiftung kann oder will bisher das DZI-Siegel vorweisen. Mertesackers Stiftungsteam prüft inzwischen, sich dem Verfahren zu stellen.

Zahlreiche Profivereine, vom FC Bayern München bis hin zu Hertha BSC, haben gemeinnützige Organisationen. Diese werden vom Finanzamt regelmäßig auf ihre Gemeinnützigkeit überprüft. So mancher Fan könnte jetzt in der Weihnachtszeit auf die Idee kommen, für eine gute Sache zu spenden. Wilke sagt, jeder Spender müsse es mit sich ausmachen, wie viel Transparenz ihm wichtig sei. "Wir empfehlen aber, Spendenentscheidungen nicht nur mit dem Herzen zu fällen, sondern mit dem Kopf. Und wenn es um Informationen geht, sieht es bei den meisten Sportlerstiftungen schlecht aus".