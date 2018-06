An einer Stelle hat der spanische Arzt Eufemiano Fuentes Klarheit geschaffen. Am zweiten Tag des Doping-Prozesses gegen ihn gab er an, nicht nur Radsportler als Kunden gehabt zu haben. Reporter zitierten Fuentes, er habe auch einen Fußballer und einen Boxer betreut. Auch von einem Tennisspieler sei die Rede gewesen. Ihnen allen soll er Bluttransfusionen verabreicht haben.

Weitere Details verschwieg er vor der Richterin in Madrid . "Die meisten Patienten waren Radsportler, aber es waren auch Vertreter anderer Sportarten dabei", sagte der Arzt.

Datenträger sichergestellt

Vor diesem Eingeständnis hatte der Mediziner einen Teilerfolg erzielt: Richterin Julia Patricia Santamaría lehnte einen Antrag der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada ab, die Zugang zu Fuentes Computerdaten will.

Die Wada will als Nebenklägerin herausfinden, welche Sportler Fuentes Dienste in Anspruch genommen haben. Ermittler hatten die Datenträger 2006 sichergestellt.

Die Fahnder hätten den Computer in der Phase der Ermittlungen durchsuchen müssen, jetzt sei es dafür zu spät, begründete die Richterin ihre Weigerung. Der damalige Ermittlungsrichter Antonio Serrano hatte jedoch sämtliche derartige Anträge über Jahre hinweg abgelehnt.

Richterin vertagt ihre Entscheidung

Bei der Razzia hatte die Guardia Civil bei dem Arzt auch mehr als 200 Blutbeutel gefunden. Sie waren mit Codenamen beschriftet. Die Wada will auch auf das Blut zugreifen können, um an Fuentes' Kunden ranzukommen.

Die Wada-Ermittler erhoffen sich Beweise dafür, ob neben den bislang bekannten Radprofis auch andere Sportler von dem Doping profitierten. Dem Wada-Antrag hatten sich auch der Weltradsportverband UCI und die oberste spanische Sportbehörde CSD angeschlossen.

Doch die Staatsanwaltschaft sprach sich gegen die Herausgabe aus. Die Richterin vertagte ihre Entscheidung darüber. Sie vermutet, dass die Herausgabe die Privatsphäre von Fuentes beeinträchtigen könnte.

Obwohl einige Beutel bereits eindeutig Sportlern zugeordnet wurden, waren Strafen bislang weitgehend ausgeblieben. Im Prozess vermied es Fuentes, sich eindeutig zu den Blutbeuteln zu äußern.

Mehrere Profis sind als Zeugen geladen, darunter der zweimalige Tour-de-France-Sieger Alberto Contador und Ivan Basso . Bei dem im Mai 2006 aufgedeckten Skandal standen mehr als 50 Radprofis unter Dopingverdacht, auch andere Stars wie Jan Ullrich und Tyler Hamilton .

Die Staatsanwaltschaft fordert für Fuentes und die anderen Angeklagten je zwei Jahre Haft und ein zweijähriges Berufsverbot.