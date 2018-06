Kurze Fragerunde: Wann fallen mehr Tore, in der ersten oder zweiten Spielhälfte? Für Heim- oder Auswärtsteams? Und welche Mannschaft muss am Längsten für einen Torerfolg spielen?

Zum Start der Rückrunde haben wir die wichtigsten Zahlen der Bundesliga-Hinrunde zusammengetragen. Da kommt einiges zusammen. Auch Überraschendes. Oder wussten Sie, dass der zweikampfstärkste Spieler der Hinrunde in Mönchengladbach spielt? Dass ein Brasilianer am häufigsten gefoult wurde? Und dass die Eintrittskarten ausgerechnet bei einem Aufsteiger am teuersten sind? Nein, wir auch nicht.