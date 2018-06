Für ihr mutiges Signal gegen Rassismus haben Kevin-Prince Boateng und der AC Mailand in Italien und auch international viel Anerkennung bekommen. Gleichzeitig sagte Boateng gegenüber dem TV-Sender CNN , wenn er nochmal in einem Spiel rassistisch beleidigt werde, werde er wieder vom Platz gehen – egal ob in einem Testspiel, einer Partie in der italienischen Liga oder in einem Champions-League-Spiel. Unterstützung bekam er dabei von ganz oben: Der Clubeigner und ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi sagte, er garantiere, dass sein Team sich in einem entsprechenden Fall wieder so verhalten werde.

Der Ghanaer Boateng, der in Berlin geboren wurde , hatte am Donnerstag in einem Freundschaftsspiel gegen den Viertligisten Pro Patria in der 26. Minute das Spielfeld verlassen , nachdem er und seine Teamkollegen von den gegnerischen Fans rassistisch beleidigt worden waren. Das gesamte Team folgte Boateng, das Spiel musste abgebrochen werden.

In Italien – ein Land, in dem Rassismus in Stadien immer noch an der Tagesordnung ist – ist die Botschaft angekommen: Die einflussreiche Sportzeitung Gazzetta dello Sport titelte "Wir alle sind Boateng" und nannte seine Handlung eine "historische Reaktion" auf die "Rassismus-Schande" im Stadion von Busto Arsizio. Der Corriere dello Sport schrieb, Milan habe dem Fußball "eine großartige Lektion" erteilt.

Boateng, der die Vorfälle als Schande bezeichnet hatte, bedankte sich via Twitter: "Danke für die Unterstützung und das Verständnis – das bedeutet sehr viel!"

Mithilfe von Video-Aufzeichnungen hat die Polizei die Verantwortlichen bereits identifiziert. Medienberichten zufolge handelt es sich um 40 Täter. Ein erster Fan hat bereits gestanden. Den Tätern drohen Stadionverbote von fünf Jahren. Der zuständige Staatsanwalt Mirko Monti eröffnete gegen sie zudem ein Verfahren wegen Rassenhasses. Fußballverbandspräsident Giancarlo Abete leitete Ermittlungen der Sportjustiz ein. Er sprach von einer "nicht tolerierbaren Beleidigung für den ganzen italienischen Fußball".

Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli verurteilte die fast schon alltäglichen Rassismus-Exzesse in den Stadien: "Wir sind das so leid." Dass Milan, angeführt von einem mutigen Boateng, der radikalen Minderheit unter den Fans erstmals entschieden entgegengetreten ist, bezeichnete der Nationalcoach als vorbildlich. "Ein großartiges Team, ein großartiger Trainer und ein großer Mann", sagte Prandelli.

"Richtungsweisendes Signal"

Mailands Bürgermeister Giuliano Pisapio sagte, das "richtungsweisende Signal" Boatengs könnte eine Wende im Kampf gegen Rassismus im Fußball einläuten.

Mailands Trainer Massimiliano Allegri hatte seine Mannschaft bereits am Donnerstag direkt nach Abbruch des Spiels verteidigt: "Italien muss ein bisschen zivilisierter und intelligenter werden". Auch Pro Patrias Präsident Pietro Vavassori verurteilte die rassistischen Rufe seiner Fans und zeigte Verständnis für den Spielabbruch.

Kritik an Boatengs Handlung äußerte dagegen sein ehemaliger Mailänder Teamkollege Clarence Seedorf: "Natürlich sendet man damit ein Signal. Aber das hat es schon mehr als einmal gegeben, aber nichts geändert. Wir machen diese kleine Gruppe, die mit ihrem Verhalten diese Schweinerei anrichtet, nur noch stärker" sagte Seedorf nach Angaben der BBC.