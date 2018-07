Es ist der entscheidende Mann oder die entscheidende Frau: der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin. Zwar nehmen Schiedsrichter nicht am Spiel teil, doch gelten auch für sie Regeln und taktische Vorgaben. Zum Beispiel haben sie sich wie Spieler an festen Laufwegen zu orientieren. Selbst ein Tor können Schiedsrichter schießen – auch wenn sie das unterlassen sollten. Und was ist eigentlich, wenn ein Schiedsrichter falsch entscheidet, oder, was nicht dasselbe ist, gegen die Regeln verstößt?

Diese und andere Fachfragen erklären wir in unserer Video-Serie Taktisch klug. Hier widmet sich Oliver Fritsch dem ABC des Fußballs.

Wir wollen mit der Video-Serie Grundwissen des Fußballs vermitteln. Wenn Sie eine Anregung haben oder von einer Frage gequält werden, die Sie schon immer stellen wollten, aber es nicht wagten, geben Sie uns bitte einen Hinweis. Oliver Fritsch hat die C-Lizenz und war Trainer und Spielertrainer in verschiedenen Vereinen, etwa der SV Blankenese (Landesliga Hammonia, Hamburg) oder des RSV Büblingshausen (Kreisoberliga Wetzlar, Hessen).