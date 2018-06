Wenn er kann, schießt er aufs Tor. Bilanz: zwölf Treffer in allen Wettbewerben. Wenn nicht, flankt er scharf nach innen; zehn Tore hat er so schon vorbereitet. "Es ist noch zu früh, um zu sagen, dass ich ein Held bin", hat Lukas Podolski neulich in einem Interview mit der Daily Mail zugegeben, aber auf dem Weg zum Liebling der Fans befindet sich der 27-Jährige bereits. Gerade im Stadion des FC Arsenal, das in den vergangenen acht titellosen Jahren oft ein Tempel des unproduktiven, fragilen Kurzpassspiels war, goutiert man Podolskis fast schon britischen Zug zum Tor, seine Direktheit.

"Mit einem Torjäger, der wie Podolski immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz steht, gibt es immer einen Ausweg", schrieb der seriöse Independent nach Arsenals 2:1 gegen Olympiakos Piräus in der Champions League. Ohne Ball beackert er die linke Seite, bis er ihn zurückgewinnt oder sich verausgabt hat. In seinen 28 Spielen in der Startelf wurde er von Trainer Arsène Wenger 24 Mal ausgewechselt. Zuletzt durfte er jedoch häufiger durchspielen. Den "Kulturschock" der Premier League, wie es Wenger formulierte, hat der Angreifer mittlerweile verdaut. "Er musste sich an das intensivere Arbeitspensum erst gewöhnen", sagte der Elsässer. "Als er in Köln spielte, konnte er nebenbei seinen Freunden zuwinken."

Dafür bleibt in England naturgemäß weniger Zeit. Podolski hat dezent angedeutet, dass er sich als Mittelstürmer oder auf der Zehnerposition noch eine Spur wohler fühlen würde, aber er hat sich mit seiner Rolle als Linksaußen arrangiert. Nur bei seinem Debüt auf der Insel, dem 0:0 gegen Sunderland, durfte er sich in der Sturmzentrale versuchen. "Podolski hat mehr als hundert Länderspiele für Deutschland gemacht, alle auf links", hat Wenger auf Nachfrage der englischen Reporter faktisch nicht ganz korrekt ausgerichtet.

Vor dem Hinspiel in der Champions League am heutigen Dienstagabend (20.45 Uhr, live bei Sky und im Ticker von ZEIT ONLINE) gegen den FC Bayern ist er in England besonders in den Mittelpunkt gerückt. Das liegt an seiner Münchner Vergangenheit, aber auch an der insgesamt eher trostlosen Lage des Vereins. Nach Arsenals blamablem Pokal-Aus gegen Zweitligist Blackburn Rovers (0:1) am Samstag könnten für den Tabellenfünften schon bald alle Saisonziele außer Reichweite geraten. Der mit sich, seiner Form und seinem Leben in der britischen Hauptstadt hochzufriedene Podolski kommt da als Kontrastprogramm zum von vielen Seiten kritisierten, gereizt wirkenden Wenger gerade richtig.

Ende der vergangenen Woche fuhr Podolski in einem klassisch-schwarzen Londoner Taxi zwei Stunden lang durch die Stadt und besichtigte Sehenswürdigkeiten wie Big Ben, Buckingham Palace und das "London Eye"-Riesenrad. "London ist eine tolle Stadt, ich hatte viel Spaß", erzählte er der Sun, "wenn ich nach Deutschland zurückgehe, nehme ich ein Londoner Taxi mit." Im Oktober war Podolski bereits mit dem Bus in seinem Viertel Hampstead unterwegs, die Boulevardpresse druckte begeistert Fotos von dem Ausflug ab. "Er stand vor dem Einsteigen artig in der Reihe und fuhr dann ganz bescheiden in ein Pizza-Restaurant", wusste ein Reporter zu berichten.