Lutz Hangartner ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL). Lutz Hangartner lehrte über 40 Jahre am Institut für Sport und Sportwissenschaft in Freiburg Fußball und trainierte die deutsche Studenten-Fußball-Nationalmannschaft. Als Vereinstrainer führte er 1985 den Freiburger FC zur Oberliga-Meisterschaft und spielte um den Aufstieg in die Zweite Liga.