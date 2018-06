FC Barcelona - AC Mailand 4:0 (2:0)

Lionel Messi hat den strauchelnden FC Barcelona ins Viertelfinale der Champions League geschossen. Mit dem Sieg gegen den AC Mailand begeisterte Barcelona nicht nur die 90.000 Zuschauer, sondern trug sich auch in die Geschichtsbücher der Champions League ein: Nach einem 0:2 im Hinspiel war noch keinem Team in der K.o.-Phase das Weiterkommen gelungen.

Nach dem Rückschlag im ersten Treffen in Mailand und vor allem den zwei Pokal-Niederlagen gegen Real Madrid schien Barca seine Vormachtstellung in Europa einzubüßen: Zum ersten Mal nach fünf Jahren drohte dem Verein die Zuschauerrolle im Viertelfinale. Stattdessen erlebte aber Milan das zweitschlimmste Comeback in seiner Champions-League-Historie: 2004 hatten die Italiener gegen Deportivo La Coruña ein 4:1 aus dem Hinspiel noch mit einem 0:4 verloren.

Im Gegensatz zum Hinspiel, als sich das Team von Jordi Roura an der Defensive von Milan festlief und quasi keine Torchance hatte, überrumpelte Barcelona die Gäste vom Anpfiff an. Schon nach wenigen Minuten schoss Lionel Messi das erste Tor, als er bedrängt von sechs Gegenspielern im Strafraum einen Ball genial in den Winkel schlenzte (5. Minute).

Mailand wackelte, Barcelona legte nach. Der Torhüter Christian Abbiati bewahrte den siebenmaligen Gewinner der europäischen Königsklasse vor dem schnellen 0:2 mit guten Paraden gegen Andres Iniesta (13.) und Xavi (17.). Nachdem Milans Stürmer M'Baye Niang bei einem Konter das 1:1 auf dem Fuß hatte, aber nur den Pfosten traf, legte Messi mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nach (40.).

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Ballbesitzwerte von mehr als 60 Prozent sind für Barca ohnehin normal, doch in diesem Match überzeugten die Spanier auch mit ihrem perfekt aufeinander abgestimmten Pressing. Nach einem Ballgewinn von Javier Mascherano, der den angeschlagenen Carles Puyol vertrat, und einer Vorlage von Xavi schoss David Villa das dritte Tor (55.). Milan blieb im Angriff ideenlos, auch dem gebürtigen Berliner Kevin-Prince Boateng fiel nichts ein. So verpuffte auch die verzweifelte Schlussoffensive der Gäste; stattdessen traf Jordi Alba (92.) zum 4:0-Endstand.

FC Barcelona: Valdés - Dani Alves, Piqué, Mascherano (77. Puyol), Jordi Alba - Xavi, Busquets, Iniesta - Pedro Rodríguez (84. Adriano), Messi, Villa (75. Alexis Sánchez)

AC Mailand: Abbiati - Abate, Zapata, Mexès, Constant - Montolivo, Ambrosini (60. Muntari), Flamini (74. Bojan Krkic) - Boateng, Niang (60. Robinho), El Shaarawy

Schiedsrichter: Kassai (Ungarn)

Zuschauer: 94.944

Tore: 1:0 Messi (5.), 2:0 Messi (40.), 3:0 Villa (55.), 4:0 Jordi Alba (90.+4)

Gelbe Karten: Pedro Rodríguez / Boateng, Flamini, Mexès