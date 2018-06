Wer spielt wann gegen wen?

Eintracht Frankfurt – Borussia M’gladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

Werder Bremen – FC Augsburg

1. FC Nürnberg – SC Freiburg

Hamburger SV – SpVgg Greuther Fürth

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr)

TSG Hoffenheim – Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Das des FC Bayern, der auch am Sonntag in Hoffenheim noch besoffen vor Glück über den Platz torkeln wird. Stolz wie Bolle waren sie am Mittwoch nach dem Pokalsieg gegen Dortmund. Uli Hoeneß redete wieder von Vormachtstellungen und Kräfteverhältnissen, als befände er sich im Krieg. Ob der FC Bayern wirklich den ganzen Krieg oder nicht doch nur eine Schlacht gewann, darüber lässt sich streiten. Ihre Dominanz, ihr Geld, ihre Lernbereitschaft und Pep Guardiola sprechen für die Bayern. Dortmund hat Jürgen Klopp, Kreativität, Innovation, Leidenschaft und noch einmal Jürgen Klopp zu bieten. Und die Sympathien des Fußballlandes. Dem FC Bayern stand die Demut gut, die er in den vergangenen Jahren notgedrungen an den Tag legen musste. Fast konnte man den Verein sympathisch finden. Am Freitag tönte sogar der so besonnene Jupp Heynckes: "Der FC Bayern besteht schon länger, als Klopp Trainer ist und hatte schon immer einen eigenen Spielstil. Außerdem ist es wichtig, dass man sowohl im Sieg als auch in der Niederlage Größe zeigt." Der FC Bayern ist auf dem besten Wege, wieder unausstehlich zu werden.

Welches Spiel dürfen Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Nürnberg gegen Freiburg. Die beiden Mannschaften haben sich auf das unerträglichste aller Spielergebnisse spezialisiert, das 0:0. Freiburg schaffte das Ergebnis fünfmal, Nürnberg dreimal. Damit waren beide Teams an der Hälfte aller Nullnummern beteiligt. Zudem plagt die Nürnberger noch immer ein Freiburg-Trauma. 1999, im verrücktesten Last-Minute-Abstiegskampf aller Zeiten, als Frankfurts Fjörtöft mit seinem Übersteiger berühmt wurde, war der Klub der tragische Verlierer. Frank Baumann hatte in der letzten Minute des letzten Spiels eine ganze Saison auf dem Fuß. Er schoss frei vor dem Tor Richard Golz in die Arme, Nürnberg stieg ab. Auf dem Platz damals: Nürnbergs heutiger Trainer Michael Wiesinger.

Wer steht im Blickpunkt?

Thomas Tuchel, der Motzki. Vor ein paar Jahren, als er in die Liga kam, hatten den Mainzer Trainer noch alle lieb. Weil er ein zurückhaltender, junger Mann war, der seine Mannschaft tollen Fußball spielen ließ. Mittlerweile trägt er einen Räuberbart und macht sich seine hervorragende Arbeit durch Sperenzchen an der Seitenlinie zunichte. Kaum ein Schiedsrichter, der es nicht schon mit dem tobenden Tuchel zu tun bekommen hat. In dieser Woche beklagte er, seine Mannschaft werde immer wieder "krass benachteiligt". Ein Blick auf die Wahre Tabelle, die alle Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern aus der offiziellen Tabelle herausrechnet, bestätigt ihn. Tuchel wusste sogar warum: "Das Schiedsrichterwesen hat ein Problem mit mir und meinem Verhalten. Die Mannschaft muss dafür in der Rückrunde bezahlen. Sie wird für ihren Trainer bestraft." Jetzt muss er sich nur noch ändern.