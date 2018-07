Wussten Sie, dass 42 Prozent der Österreicher der Meinung sind, unter Hitler sei nicht alles schlecht gewesen? Oder dass nur 12 Prozent glauben, die Verfolgung von Juden sei 2013 undenkbar?

Ich wusste es nicht, aber genau das behauptet eine der verlässlichsten Zeitungen Österreichs. Für mich ist das, wenn ich Ihnen etwas Persönliches verraten darf, die schlimmste Nachricht meines Lebens, denn sie könnte das Ende meines Skitraumes bedeuten.

Ja, genau. Ich gebe es offen zu: Ich kann nicht Ski fahren. Punkt. Aber ich war immer schon der Meinung, dass Skifahren die schönste, erfrischendste und romantischste aller Sportarten ist, und ich wollte immer der beste Skifahrer der Welt sein. Das Problem war bisher der Weg dahin, doch vor Kurzem erzählte mir ein Freund von einem tollen Ort in Tirol, einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel. Er sagte, man könnte mich dort zu einem Skimeister machen. Weil ich mich schon immer für einen echten Tiroler gehalten habe, plante ich natürlich sofort, im Frühjahr 2014 einen Aufenthalt dort in meinen vollen Terminkalender zu quetschen, um noch an den Olympischen Winterspielen teilnehmen zu können.

Doch jetzt gestaltet sich das Ganze plötzlich schwieriger als erwartet. Aus ganz persönlichen Gründen, die ich nicht öffentlich ausbreiten möchte, widerstrebt es mir, den Rest meines Lebens in Konzentrationslagern zu verbringen.

Was soll ich also tun?

Tuvia Tenenbom ist Autor, Essayist und Dramatiker. Er ist Artistic Director des Jewish Theater in New York und Autor des Buches Allein unter Deutschen: Eine Entdeckungsreise. Für ZEIT ONLINE schreibt er seit Dezember 2011 die Fitnesskolumne "Fett wie ein Turnschuh". Im November erscheint sein neues Buch Allein unter Juden: Eine Entdeckungsreise durch Israel.

Ich lese die Zeitung ein zweites Mal, um sicherzugehen, dass mir meine Augen keinen Streich gespielt haben. Mir fällt auf, dass ich ein Detail des Berichts übersehen habe: 61 Prozent der Befragten sagen, dass sie sich einen "starken Mann" an der Spitze Österreichs wünschen.

Wow! Das ist meine Chance: Wenn ich Ski-Weltmeister werde, wählen sie vielleicht mich als ihren Anführer.

Ohne auch nur eine Sekunde weiter nachzudenken, fliege ich auf der Stelle nach Tirol.

Ich verbringe die Nacht im Fünf-Sterne-Superior-Hotel, stehe am nächsten Morgen früh auf und werde von Tom begrüßt, einem der Skilehrer des Hotels.

Auf dem Programm steht heute: Skilanglauf. Ich habe keine Ahnung, was Langlauf bedeutet, aber in Sachen Skifahren habe ich volles Vertrauen in die Österreicher.

Bevor es losgeht, werde ich mit seltsamen Schuhen ausgestattet. Ich trage schöne Schuhe, aber Tom sagt, ich müsse Langlaufschuhe anziehen.

Es ist offensichtlich gar nicht so einfach, ein starker Anführer zu werden.

Dann gibt er mir noch zwei richtig unförmige Skier, und wir brechen auf ins Skigebiet.

Ich gehe drei Sekunden lang wie ein ganz normaler Behinderter, doch Tom sagt, dass ich das toll mache, und verkündet: "Wir haben die erste Stufe geschafft." Und ich denke: Wenn die Österreicher das hier toll finden, dann weiß Gott, was mit "starker Mann" gemeint sein könnte.

Wir gehen über zur "zweiten Stufe", wieder ungefähr drei Sekunden lang, und ich überlebe auch das. Das Sudetenland gehört mir!

Weiter geht's mit Stufe drei, was in meinem Fall bedeutet, dort Ski zu fahren, wo alle anderen starten. Ich mache den ersten Schritt und stürze so schnell, dass ich es ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen könnte.

Fragen Sie mich nicht, wie ich es schaffe, so ein Schlemihl zu sein.

Doch ich stehe auf und versuche es weiter. Ich muss es schaffen; Paris ist noch nicht erobert.

Während ich weiter langlaufe, schneller als eine Ameise, kommt mir ein interessanter Gedanke: Wenn ich meinem Körper erlaube, auf Automatik zu schalten, so wie er von Natur aus programmiert ist, wird er wissen, wie er sich bewegen muss, und perfekt berechnen, wie das Gleichgewicht zu halten ist. Der einzige Grund, warum mein Körper das nicht tut, ist, dass ich ihm nicht erlaube, auf natürliche Weise zu arbeiten. Nur meine Angst, wird mir klar, hält meinen Körper davon ab zu funktionieren.

Tom sieht das genauso.

Und ich weiß: Wenn ich meiner Angst nachgebe, werde ich Stalingrad nie erreichen.

Dieser Interessenskonflikt zwischen dem natürlichen Mechanismus des Körpers und der Angst, die dagegen arbeitet, lässt mich erstarren – und ich stürze.

Ich muss meine Ängste überwinden, sonst werde ich nie der "starke Mann", den Österreich so dringend benötigt.

Was soll ich tun?