ZEIT ONLINE: Herr Adrion, erstmals in der Geschichte der Champions-League stehen mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale. Die ganze Bundesrepublik fragt sich, woher dieser Erfolg auf einmal kommt. Können Sie es uns erklären?

Rainer Adrion: Der Erfolg kommt nicht auf einmal, er hat sich langsam entwickelt. Dafür sind zwei Dinge verantwortlich: Zum einen wurde das Training verbessert. Seit 2000 stellt der DFB auf allen Ebenen, bis in die Stützpunkte des Talentförderprogramms, Honorar-Trainer ein, die etwas von ihrer Arbeit verstehen. Das Training wurde somit strukturierter. Das führte zu einer Verbesserung des spielerischen Niveaus der Talente. Die Lehre des technischen Fußballs rückte in den Vordergrund, auf einmal lernten die Spieler, wie man ein Spiel klug eröffnet. Von diesem Wandel profitieren sowohl die Vereine als auch die DFB-Mannschaften.



ZEIT ONLINE: Ihnen wird nachgesagt, dass die Nationalmannschaften das System der Spanier kopieren. Kann das auf Dauer erfolgreich sein?

Adrion: Das ist doch Quatsch. Wir haben gesagt, dass wir einen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen wollen, wie es Spanien gelingt. Das heißt aber nicht, dass wir Spanien kopieren. Das wäre auch nicht klug. Wir wollen diese spielerischen Elemente mit unseren typisch deutschen Tugenden verbinden und eine eigene Identität in unserem Spiel entwickeln.

Rainer Adrion Rainer Adrion machte als Fußballer 22 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart. Nach seiner aktiven Karriere arbeitet er als Trainer, u.a. für die SpVgg Unterhaching, den VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers. Seit 2009 trainiert er die U21-Auswahl des DFB.

ZEIT ONLINE: Was ist der zweite Grund für den Erfolg?



Adrion: Die Nachwuchsarbeit der Vereine macht sich bemerkbar. Nach der Blamage bei der Europameisterschaft 2000 wurden fast 400 Talentförderstützpunkte eingerichtet. Alle Erst- und Zweitligavereine mussten Leistungszentren eröffnen. Da wurde enorm viel Geld in die Hand genommen. Es herrschte auf einmal also auch ein finanzieller Erfolgsdruck. Der sich aber mit dem gesteigerten Niveau im Vereinsfußball, bei den U-Teams und auch in der Nationalmannschaft, ausgezahlt hat.



ZEIT ONLINE: Nicht alle Vereine betreiben die Jugendarbeit mit dem gleichen Engagement.



Adrion: Das stimmt leider. An der Entwicklung der Bayern und Dortmunder, die sich beide schon sehr lange damit beschäftigen, wie man Talente am besten ausbildet, sehen wir doch, wie wichtig diese Art der Förderung ist. Das sollte auf die anderen Vereine ausstrahlen. Aber Geld und Wille alleine reichen nicht aus. Die Spieler müssen zum Einsatz kommen. Sie müssen das Vertrauen der Trainer spüren, vor allem in wichtigen Spielen. Nur so entwickeln wir uns weiter. Denn es wird ja langsam mal Zeit, dass wir auch Endspiele gewinnen. Das wird uns übrigens nicht gelingen, wenn wir einfach nur die Spanier kopieren.



ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?



Adrion: Die deutschen Spieler haben den Spaniern etwas voraus, was man in keiner Talentschmiede lernen kann. Unsere Spieler sind durchsetzungsfähiger, zäher, sie sind zweikampfstärker und haben einen starken Willen. Wenn wir es schaffen, die Technik mit den Tugenden zu verbinden, dann wird das auch Erfolge zeitigen, da bin ich sicher.