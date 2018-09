Wer spielt wann gegen wen?

SC Freiburg – Hannover 96 (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayern München – 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim

1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV

SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf – Werder Bremen

FC Schalke 04 – Bayern Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr)

VfB Stuttgart – Borussia M'gladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Die Bundesliga hat es derzeit ziemlich schwer. Irgendwie hat sie niemand mehr lieb. Weil sie furchtbar langweilig ist und nach dieser rauschenden Champions-League-Woche voll Tränen, Menschenstapel und Abseitstoren daherkommt wie der Pudding mit Pelle nach dem festlichen Hauptgang. Alle sind satt. Selbst an diesem Freitag, dem Tag, an dem sich gewöhnlich das ganze Land auf das Fußballwochenende eingroovt, interessiert kaum jemanden, gegen wen nun Mainz spielt, Augsburg oder Hoffenheim. Allen geht es nur um die Königsklasse, vor allem seitdem feststeht, dass es Ende des Monats diese deutsch-spanischen Festwochen geben wird. Bayern gegen Barça, Dortmund gegen Madrid. Mehr Fußball geht nicht. Das sind die Partien, die man sich zu Hause auf der Playstation gerne mal zusammenstellt. Bald gibt es sie in echt. Und wenns ganz dumm läuft, wird London Ende Mai zur deutschen Fußballhauptstadt. Arme Bundesliga.

Welches Spiel dürfen Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Irgendwie alle, siehe oben, aber vor allem das Spiel Düsseldorf gegen Bremen. Was vor allem an den Hanseaten liegt. Die Bremer wollten in diesem Jahr eigentlich wieder nach Europa stürmen. Daraus wurde nichts, die Mannschaft hat seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Thomas Schaaf, den knurrigen Seebären, konnte seit 14 Jahren nicht mal ein Orkan von der Trainerbank fegen. Mittlerweile muss er aufpassen. Der Gegenwind wird immer stärker und bei einer Niederlage in Düsseldorf könnte die nächste Böe ausreichen.

Wer steht im Blickpunkt?

Vielleicht kann sich die Liga an Rafael van der Vaart ein Beispiel nehmen. Wenn es sportlich nicht läuft, einfach mal abseits des Platzes ein wenig Theater machen. Der Niederländer tauchte trotz Champions League auf den Titelseiten des Boulevards auf. Nicht, weil er neuer HSV-Kapitän wurde, sondern weil er wieder jemanden zum Schmusen hat. Noch viel quotenträchtiger wurde das Ganze, weil es sich bei der Glücklichen nicht um Gabi aus dem Café nebenan handelt, sondern um Sabia Boulahrouz. Gala-Leserinnen kennen die Dame als beste Freundin von Rafaels Noch-Ehefrau Sylvie. Kicker-Lesern fällt bei dem Namen der niederländische Fleischer Khalid Boulahrouz ein, der auch mal den Rasen beim VfB Stuttgart kaputt trat. Sabia ist also Khalids Ex und Rafaels Neue. Das sind Sitten. Doch Sylvie weiß, wie man zurückschlägt. Sie ließ sich prompt ein Techtelmechtel mit einem ehemaligen Teamkollegen von Rafael andichten. Sein Name: Zlatan Ibrahimović. Falls Sie jetzt nicht mehr hinterherkommen. Wir arbeiten schon an der großen Foto-Love-Story.