VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 (2:1)

Der VfB Stuttgart hat durch Tore von Arthur Boka (9.) und Martin Harnik (28.) das Halbfinal-Derby gegen den SC Freiburg gewonnen. Das Team fordert nun am 1. Juni im Berliner Olympiastadion den FC Bayern München heraus. Unabhängig vom Ausgang des Endspiels ist der VfB für die Europa League qualifiziert, weil die Bayern als Meister schon die Champions-League-Teilnahme erreicht haben.



Jan Rosenthal (14.) traf für den SC Freiburg, der sich zwar energisch gegen das Pokal-Aus stemmte, aber in der Abwehr einige Schwächen offenbarte. Als Bundesliga-Fünfter hat die Mannschaft aber auch noch die Chance, sich einen internationalen Startplatz zu sichern.



Der VfB war in dem Spiel kaum wiederzuerkennen. Die Mannschaft machte von der ersten Minute an Druck und ließ sich auch durch mehrere vergebene Chancen von Harnik nicht bremsen. Freiburg wurde anfangs fast überrumpelt, befreite sich aber dann und hielt gut dagegen. "Ich sehe ein spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften auf Augenhöhe miteinander kämpfen", hatte der Bundestrainer Joachim Löw, der den VfB 1997 zu seinem dritten und bisher letzten Pokalsieg geführt hatte, zur Pause in der ARD gesagt.



Dem VfB war die zwei Tage kürzere Pause nicht anzumerken. In der 3. Minute kam Harnik nach Doppelpass im Strafraum zum Abschluss, zielte aber zu hoch. Keine 120 Sekunden später lief der Österreicher alleine auf Oliver Baumann zu und schoss Freiburgs Torwart überhastet an.



Doch Harnik ließ sich von den vergebenen Großchancen nicht entmutigen und leistete mit einem präzisen Zuspiel in den Lauf von Ibrahima Traore die Vorarbeit zum 1:0. Traores flache Hereingabe drückte der in die Sturmmitte gerückte Boka über die Linie. Freiburg wirkte konsterniert und schlug gleich mit dem ersten Angriff zurück. Der nach überstandenen Adduktorenproblemen ins Team zurückgekehrte Rosenthal setzte sich im Laufduell mit Boka durch und zirkelte den Ball am VfB-Schlussmann Sven Ulreich vorbei in die lange Ecke.



Als die Gäste drauf und dran waren, sogar die Spielkontrolle zu übernehmen, wurden sie erneut erwischt. Bei Gentners hoher Flanke übersprang Harnik zwei Freiburger Abwehrspieler und überwand Baumann mit einem Kopfball an die Lattenunterkante, der aber deutlich hinter der Torlinie aufkam.



Freiburgs Pavel Krmas verhinderte in der 53. Minute die vorzeitige Entscheidung, als er kurz vor der Torlinie gegen Vedad Ibisevic rettete. Aber auch die Gäste aus Freiburg hatten weiterhin ihre Chancen, so beim Kopfball von Matthias Ginter (52.) und dem abgefälschten Distanzschuss von Max Kruse, den Ulreich reaktionsschnell über die Latte lenkte (71.). In der Schlussphase setzte die Elf von Christian Streich alles auf eine Karte, schaffte aber den Ausgleich und damit eine mögliche Verlängerung nicht mehr.



VfB Stuttgart: Ulreich - Sakai, Rüdiger, Niedermeier, Molinaro - Gentner, Boka - Harnik, Maxim (90.+2 Holzhauser), Traoré (87. Okazaki) - Ibisevic

SC Freiburg: Baumann - Mujdza, Krmas, Diagne, Sorg (58. Santini) - Ginter, Schuster - Schmid, Caligiuri (84. Makiadi) - Rosenthal, Kruse

Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf)

Zuschauer: 59.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Boka (9.), 1:1 Rosenthal (14.), 2:1 Harnik (28.)

Gelbe Karten: Boka, Molinaro, Niedermeier / Diagne, Mujdza

Beste Spieler: Gentner, Boka / Rosenthal, Kruse