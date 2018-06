Das Champions-League Finale 2015 wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Damit setzte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit seiner Bewerbung um das Endspiel gegen mehrere Konkurrenten durch. Das Europa-League-Endspiel 2015 wird in Warschau stattfinden, teilte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) mit.

Damit wird innerhalb von vier Jahren zum zweiten Mal die wichtigste Trophäe im europäischen Fußball in Deutschland vergeben. Zuletzt war 2012 München Austragungsort des Finales zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea. Der englische Club gewann das Spiel in der Allianz Arena 4:3 im Elfmeterschießen.

München war auch Gastgeber des ersten Champions-League-Endspiels im Jahr 1993 zwischen Olympique Marseille und dem AC Mailand (1:0). 1997 triumphierte Borussia Dortmund gegen Juventus Turin (3:1) in der bayerischen Landeshauptstadt. 2004 war Gelsenkirchen Finalspielort. Im bis 1992 ausgetragenen Landesmeister-Pokal war Stuttgart 1959 und 1988 und München 1979 Endspiel-Gastgeber.

In diesem Jahr spielen Borussia Dortmund und Bayern München am Samstag im Londoner Wembley-Stadion um die Krone im europäischen Fußball. 2014 ist Lissabon der Gastgeber des Champions-League-Finales.

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bezeichnete die Entscheidung für Berlin auch als Anerkennung deutscher Gastgeberqualitäten. "Ich habe bereits 2012 am Rande des Finales in München bei Uefa-Präsident Michel Platini unseren Wunsch hinterlegt, möglichst schnell wieder ein solches Weltereignis auszutragen", sagte Niersbach. "Dass es in so kurzer Zeit geklappt hat, ist eine Anerkennung für unsere Qualitäten als Organisator und Gastgeber." Er freue sich auf ein tolles Fußballfest in Berlin.