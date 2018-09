Millionen Menschen haben den Sieg des FC Bayern im deutschen Finale der Champions League weltweit verfolgt. Ein Fußballspiel, das vor allem im Austragungsort in London und beim Public Viewing in Dortmund und München für Emotionen sorgte. Fans der Bayern stiegen auf Laternenmaste und tanzten bis in den Morgen. Anhänger der Dortmunder bewältigten ihren Frust über die knappe Niederlage durch intensive Trauerarbeit. Auf den folgenden Seiten sehen Sie die emotionalsten Momente der Champions-League-Nacht und des Morgens danach.