Arjen Robben war im Finale von Wembley der Mann des Abends. Mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand in der vorletzten Minuten der regulären Spielzeit sicherte er den Bayern den Sieg. Der Gegensatz zum verlorenen "Finale dahoam" im vergangenen Jahr gegen den FC Chelsea könnte größer nicht sein. Damals hatte Robben in der Verlängerung einen Elfmeter verschossen und blieb nach der Niederlage als eigensinniger Verlierer auf dem Rasen zurück. Während die Presse Robben vor zwölf Monaten noch zum Depp des Spiels gekürt hatte, feiert sie ihn jetzt ausführlich.

Der Münchner Merkur schreibt nach dem Spiel: "Arjen Robben stürmte wie wild auf die tosende Bayern-Kurve zu, er schrie den Fans seine unbändige Freude, seine Wut, seine ganze Genugtuung entgegen." Robben hätte den Rekordmeister mit seinem Treffer zu den Königen Europas gekrönt.



"Der Henkelpott, er ist endlich 'dahoam'", schreibt der Merkur leicht parteiisch. Auch die tz aus München scheint schreien zu wollen: "Da ist das Ding!"

Etwas nüchterner geht die Süddeutsche Zeitung auf Robbens Karriere ein, die er nun selbst zum Guten wendete. Vom Fußballgott sei Robben zwar noch entfernt, der Autor hält aber treffend fest: "Dieses Finale endete für ihn so, wie man es sich als kleiner Junge erträumt."

Auch Spiegel Online kürt Robben zum Spieler des "deutschen Clásico". Im Duell der Giganten hätte Robben bis auf ein Mal alles so gemacht, wie man es von ihm gewohnt sei: "Robben allein vor Weidenfeller, Weidenfeller hält. Robben wieder allein vor Weidenfeller, Weidenfeller hält wieder, Robben ein drittes Mal allein vor Weidenfeller. Oh, Tor."

Der Schweizer Blick erinnerte an Robbens Rolle des Buhmann nach dem verschossenen Elfmeter 2012. "Mit seinem Siegtor hätte er sich damals unsterblich gemacht. Jetzt ist er der große Held. In einem Jahr von der Hölle ins Paradies – Robben macht's möglich."

Anerkennung gab es auch von den spanischen Medienvertretern. "Robben bricht den Fluch", hieß es in Marca. Er mache Bayern zum Sieger schriebt El País. In Italien kommt die Gazzetta dello Sport zum Schluss: "Die Bayern regieren Europa."

Die Londoner Times sieht in Robben ein Symbol für die ganze Mannschaft, die mehr gelitten hätte als es an diesem Finalabend auf der weltgrößten Bühne des Fußballs sichtbar wurde. Beide, der Spieler und das Team, hätten sich fragen lassen müssen, ob sie denn eine Gewinner-Mentalität besitzen. "In Wembley lieferte Robben die bestmögliche Antwort", hieß es.

Der Guardian lobt die Bayern zwar ebenfalls, erinnert aber auch daran, dass Dante eigentlich hätte vom Platz gestellt werden müssen. So müssten sich die Dortmunder mit Fragen quälen, wie: Was wäre gewesen, wenn …? Und das gelte auch für zahlreiche nicht genutzte Chancen. Trotz des Schmerzes der aus der Niederlage zurückbleibt, würden sich die Dortmunder Spieler aber schon bald an die Ovationen von Wembley erinnern, wo für sie die epische Reise bis zu diesem Finale begonnen hatte – ausgehend von einer Fast-Bankrott-Situation vor nur acht Jahren.