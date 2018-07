Am Ende hat sich auch noch der alte Rivale gemeldet, Lance Armstrong, via Twitter. Ein warmherziger Mensch sei Ullrich, ein erstaunlicher Athlet, ein Freund. Herzerweichende Worte, von Betrüger zu Betrüger.





Armstrong twitterte, weil Jan Ullrich ein Interview gab. Der war einmal der talentierteste Radsportler der Welt, der Liebling der Nation. Er gewann die Tour de France. Dann kam heraus, dass Ullrich gedopt hat.

Verurteilenswerter als das Doping selbst aber war Ullrichs Eiertanz. Jahrelang wollte er nichts zugeben, durfte es wahrscheinlich auch nicht, weil er sonst arm geworden wäre, verklagt von Menschen, die mit ihm Geld verdienten. Aber mit seinen ewig halbgaren Aussagen wurde er verspottet. Niemand konnte Jan Ullrich mehr ernst nehmen.

Christian Spiller Christian Spiller ist Redakteur im Ressort Sport bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Jetzt gab Jan Ullrich Doping zu. Zumindest so weit ein Jan Ullrich Doping zugeben kann. "Ja, ich habe Fuentes-Behandlungen in Anspruch genommen", sagte er. In dieser Indirektheit war das nicht mal mehr neu. Schon vor über einem Jahr sagte er, er stand im Kontakt zu Fuentes. Dass die beiden bei ihren Treffen keine Pasta-Parties feierten, dürfte selbst dem naivsten Radsport-Fan klar gewesen sein.

Viel erschreckender aber war, dass Ullrich in dem Interview wiederholte, womit er sich schon zuvor immer wieder rechtfertigte. Betrogen hab er niemanden, weil ja alle anderen auch mitgemacht haben. Das ist nicht einmal falsch, es aber immer wieder zu betonen, und sich damit selbst reinwaschen zu wollen, zeugt von einer Unsensibilität, die erschreckt.

Zynischer geht es kaum



Ullrich hat vor allem sich selbst betrogen. Er hat sich immer wieder eingeredet, es sei okay mitzumachen, wenn es alle tun, wenn die Öffentlichkeit Siege von einem erwartet. Er schuf sich seine eigene Legitimation. Und vergaß dabei, dass eine böse Sache nicht besser wird, nur weil sie alle anderen auch machen.

Ja, Profisport ist ein dreckiges Geschäft. Aber zu sagen, dass man mit dem eigenen Doping nur für "Chancengleichheit" sorgen wollte – zynischer geht es nicht mehr. Wer Betrug als Normalität betrachtet, disqualifiziert sich schon in diesem Moment als Vorbild. Zumal der Selbstbetrug weiter geht. Ullrich gab nur das Eigenblut-Doping zu. Von Epo und anderen Substanzen redete er nicht, obwohl die Beweislast erdrückend ist.

Die Öffentlichkeit erwartet von ihm schon längst nichts mehr, aber mit ein wenig mehr Ehrlichkeit könne Ullrich sich selbst helfen. Er verdient sein Geld ja noch immer als Radfahrer. Es gibt Menschen, die zahlen viel Geld dafür, mit ihrem einstigen Idol um die Wette zu strampeln. Ein wenig mehr Offenheit könnte bei diesem Geschäft helfen. Und Ullrich würde sich vom Image der Witzfigur befreien.

Aber wenigstens mit Lance Armstrong versteht er sich wieder.