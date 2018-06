Norwegen - Dänemark 4:2 i.E. (1:1, 1:1, 1:0)

Die deutschen Fußball-Frauen stehen im Finale der Europameisterschaft am Sonntag Norwegen gegenüber. Die Mannschaft von Trainer Even Pellerud besiegte Dänemark im Halbfinale mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es bei dem Spiel im schwedischen Norrköping 1:1 (1:1, 1:0).



Abwehrspielerin Marit Christensen brachte Norwegen (3. Minute) früh in Führung, ehe die Dänin Mariann Knudsen per Kopftor (87.) die Verlängerung erzwang. Die Verlängerung blieb torlos. Im Elfmeterschießen hielt Norwegens Torhüterin Ingrid Hjemlseth die ersten beiden dänischen Versuche.

Beim frühen Führungstor von Christensen machte die dänische Torfrau Stina Petersen eine schlechte Figur. Danach sahen die 9260 Fans im Fußballstadion Idrottsparken ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. Die Däninnen bemühten sich zwar um den Ausgleich, hatten aber kaum aussichtsreiche Chancen. Die beste Gelegenheit zum 1:1 vergab zunächst Knudsen (53.). Kurz darauf hätte Caroline Hansen (56.) mit dem zweiten Tor für Norwegen alles entscheiden können, scheiterte aber an Petersen. Dann erzielte Knudsen mit ihrem Kopftor doch noch den Ausgleich (87.). In der Verlängerung nutzte keines der beiden Teams seine Chancen.

Titelverteidiger Deutschland war bereits am Mittwoch in Göteborg mit einem 1:0-Sieg gegen Gastgeber Schweden ins Endspiel eingezogen und kann sich am Sonntag in Solna für das 0:1 im letzten Gruppenspiel gegen die Norwegerinnen revanchieren. Norwegen spielte schon dreimal (1989, 1991 und 2005) im EM-Finale gegen eine DFB-Auswahl. Alle drei Titel gingen an Deutschland.

Norwegen: Hjelmseth - Mjelde, Rønning, Christensen, Akerhaugen - Isaksen (63. Høegh Dekkerhus) - Graham Hansen (58. Thorsnes), Gulbrandsen, Stensland, Hegland - Stolsmo Hegerberg (80. Haavi)

Dänemark: Petersen - Nielsen, Ørntoft (82. Madsen), Arnth (67. Nadim), Røddik - Brogaard, Søndergaard Pedersen, Knudsen - Veje, Rydahl (68. Rasmussen) - Harder

Schiedsrichterin: Monsul ( Ukraine )

Zuschauer: 9.260



Tore: 1:0 Christensen (3.), 1:1 Knudsen (87.)



Elfmeterschießen: Røddik gehalten, 1:0 Gulbrandsen, Nielsen gehalten, 2:0 Høegh Dekkerhus, 2:1 Nadim, 3:1 Mjelde, 3:2 Brogaard, 4:2 Rønning

Gelbe Karten: Hjelmseth, Stensland / -



Beste Spielerinnen: Hjelmseth, Stensland / Brogaard, Knudsen