ZEIT ONLINE: Herr Kimpel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Strandburg und einer Sandburg?

Harald Kimpel: Darauf lege ich großen Wert. Eine Strandburg ist der so gut wie ausgestorbene Ringwall, den der deutsche Mensch um sich und die seinen legte, nachdem er am heimischen oder ausländischen Strande angekommen war. Die stehen im Kontrast zum Sandburgbauen, also dem Kneten und Modellieren sandiger Materie in Form von Burgen oder Skulpturen.

ZEIT ONLINE: Sie sind Kunstwissenschaftler und haben vor ein paar Jahren ein Buch, das Standardwerk, zum Thema Strandburgen veröffentlicht. Warum?

Kimpel: Als Kunstwissenschaftler mit kulturhistorischem Interessen und einer intensiven alltagsgeschichtlichen Orientierung, stößt man gelegentlich auf Themen, die im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße, oder auf der Erde liegen. Wenn man dann mal näher tritt, sieht man, dass jenseits des Banalen doch eine komplexe, symbolische, auch gesellschaftliche Aussagekraft steckt.

Harald Kimpel Harald Kimpel ist ein Kunstwissenschaftler, der sich vor allem mit der Kultur des Alltags beschäftigt. Mit Johanna Werckmeister veröffentlichte er 1995 das Standardwerk "Die Strandburg. Ein versandetes Freizeitvergnügen".

ZEIT ONLINE: Sie machen es dann auch nicht unter der Oberthese, die Strandburg spiegele das Charakterbild des deutschen Kleinbürgers wider.

Kimpel: Es gibt keine andere Nation, die sich auf diese Weise am Urlaubsort verhält. Das liegt vielleicht an der Sozialisationsphase des Sandkastenspielens. Das ist eine typisch deutsche Angelegenheit, das gibt es in anderen Ländern so nicht.

ZEIT ONLINE: Welche Funktionen erfüllt das Strandburgenbauen?

Kimpel: Es gibt da drei Punkte. Ein wesentlicher Aspekt des Strandburgenbauens ist die typische Ambivalenz des Bauers gegenüber seinem Nachbarn. Die Strandburg dient sowohl als Abstandshalter als auch als Kommunikationsmittel. Man tritt gerne mit dem Nachbarn in Kontakt, aber erst wenn der Zaun zwischen sich und den anderen errichtet ist. Den zweiten Punkt würde ich verheimatete Fremde nennen. Es geht um die Herstellung von Vertrautheit im Ungewohnten. Der Urlaubsmensch bricht auf zu fernen Stränden mit dem Gestus des Welteroberns, aber sobald er angekommen ist, versucht er umgehend, vertraute Verhältnisse wiederherzustellen. Er schafft sich Privatsphäre, ein Zuhause im öffentlichen Raum.

ZEIT ONLINE: Und drittens?

Kimpel: Das ist die Verarbeitung von Freizeit. Die uns allen zufallende wachsende Nichtarbeitszeit begründet eine ganze Industrie der Rückverwandlung von Freizeit in Arbeitszeit, das Heimwerkerwesen lebt davon. In diesem Zusammenhang kann man auch die Strandburg sehen. Es geht um den Übertrag von Langeweile in eine sinnstiftende Tätigkeit. Der anrüchige Müßiggang wird abgeschafft. Man demonstriert vor aller Augen, dass man das Ungehörige des Nichtstuns durch Arbeit überwindet. Arbeit ist so die bessere Form von Freizeit.

ZEIT ONLINE: Haben sich diese drei Faktoren in der bewegten deutschen Geschichte, die ja auch eine Geschichte der Strandburg war, in irgendeiner Form verändert?

Kimpel: In Nuancen. Dieser Architekturtypus findet sich fotografisch belegt bereits in vollster Blüte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Dafür waren die Entdeckung des Meeres für den Massentourismus und die damit zusammenhängende Entdeckung des Strandes als Ort des sozialen Lebens die Voraussetzungen. Die Strandburg wurde aber schnell politisch. 1870/71 zum Beispiel, das junge Kaiserreich zeigte Flagge an den gefährdeten Randzonen des Reiches. Man befand sich an der Wasserfront. Und man demonstrierte hier die Verteidigungsbereitschaft in einer Art von Schützengraben. Hier war durchaus eine aggressive Unterströmung festzustellen. Später dann im Ersten Weltkrieg sahen die Krater von Verdun und anderen Schauplätzen denen von Sylt und Wangeroog zum Verwechseln ähnlich. Eine weitere signifikante Position waren die Jahre das deutschen Faschismus: Da zeigte sich nun, dass der Ordnungswahn dieser Jahre auf die Strandburg durchschlug. Das nette Rund gewann Geradlinigkeit als Ausweis der Linientreue. Und was das Dekor anging, wurde auch der Führer nett an die Abhänge der Burgen gemuschelt.