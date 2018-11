Auf dem Papier ist es nur ein Gruppenspiel beim Gold Cup , bei dem alle zwei Jahre die beste Fußball-Nationalmannschaft Nord- und Mittelamerikas , sowie der Karibik ermittelt wird. Doch wenn am Samstag in Sandy, Utah, die von Jürgen Klinsmann trainierte US-Fußballnationalmannschaft auf Kuba trifft, hat das auch mit Politik zu tun.



Vor 55 Jahren ernannte Fidel Castro im Anschluss an die Kubanische Revolution sämtlichen Privatbesitz zum Staatseigentum. Zahlreiche Amerikaner auf der Karibikinsel wurden enteignet, die USA belegten den kommunistischen Nachbarn mit einem Wirtschafts- und Finanzembargo.





Mehr als 50 Jahre später sind die Beziehungen immer noch unterkühlt. US-Bürger dürfen nicht nach Kuba reisen. Direktflüge zwischen beiden Ländern gibt es nicht.

Für Jürgen Klinsmann spielen diese äußeren Umstände keine Rolle. Er will nach dem 6:1-Sieg seines Teams zum Auftakt gegen Belize im zweiten Gruppenspiel den zweiten Erfolg. "Wir wissen, dass es eventuell auf die Tordifferenz ankommen kann. Deshalb wollen wir so viele Tore wie möglich schießen", sagt Landon Donovan mit Blick auf Costa Rica , den größten Rivalen in der Vorrundengruppe C. Die USA gelten nicht nur in ihrer Staffel als Favorit, sondern auch, wenn es um den Turniersieg geht. Nach zwei Finalniederlagen 2009 und 2011 soll endlich wieder der Titel her.



Nur Spieler der heimischen Liga

Für die Kubaner dagegen wäre es schon ein Erfolg, wenn alle Spieler nach Turnierende wieder die Heimreise antreten würden.

Das Team von Trainer Walter Benitez setzt sich ausschließlich aus Spielern der heimischen Liga zusammen. Spieler aus ausländischen Ligen wie Eviel Cordovés, Maykel Chang, Odisnel Cooper, Maykel Galindo, Yordany Álvarez oder Osvaldo Alonso könnte der Trainer auch gut gebrauchen. Doch sie dürfen nicht mitspielen. Sie alle haben sich in den vergangenen Jahren vom kubanischen Team abgesetzt. Für die Regierung in Havanna und ihren Fußballverband sind sie damit tabu.

Mehr als 20 Kubaner haben Qualifikationsspiele zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in den USA und Kanada sowie die Gold Cups 2002, 2005, 2007 und 2009 zum Weg in die Freiheit genutzt. Während eines Qualifikationsturniers im Frühjahr 2008 in Tampa setzten sich gleich sieben Spieler ab. Im vergangenen Oktober schlichen sich drei U-20-Nationalspieler aus dem Teamhotel in Toronto , fuhren direkt zur 90 Kilometer entfernten US-Grenze und beantragten dort politisches Asyl.

Auch in anderen Sportarten bleiben Kubaner nach internationalen Wettkämpfen regelmäßig im Ausrichterland zurück. Bei den Panamerikanischen Spielen 2007 wurden die Mannschaft noch vor der Abschlussfeier zurück in die Heimat beordert , nachdem bereits vier Delegationsmitglieder geflüchtet waren. Es gab Gerüchte über eine Massenflucht. Die Volleyballer, die Bronze gewannen, mussten abreisen, bevor sie ihre Medaillen in Empfang nehmen konnten.

Keine Profis auf Kuba



"Die Spieler verlassen Kuba, weil sie etwas aus ihrem Leben machen wollen", sagt Maykel Galindo . Er nutzte den Gold Cup 2005 in Seattle zur Flucht und spielte anschließend in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS). "Die Leute wollen sich ihren Traum vom Profifußball erfüllen", sagt Galindo, "sie wissen, dass ihnen Kuba das nicht bieten kann."



Sportprofis gibt es auf Kuba nicht, das passt nicht ins politische Weltbild. Fußballspieler in der kubanischen Liga erhalten monatlich umgerechnet etwa 9 Euro. Dennoch entwickelt sich der Fußball auf der Karibikinsel. Besonders bei jungen Leuten ist er drauf und dran, dem Nationalsport Baseball Konkurrenz zu machen. Ein kubanischer Offizieller berichtete kürzlich von einer großen Fußball-Bewegung, auch im Frauenbereich.



Ihren besten Spieler aber werden die kubanischen Fußballfreunde gegen die USA nicht auflaufen sehen. Der Mittelfeldspieler Marcel Hernández wurde nicht nominiert, offiziell wegen Knieproblemen. US-Medien indes spekulieren, dass dem kubanischen Verband die Gefahr zu groß erschien, ein weiteres Talent während einer Turnierreise in Amerika zu verlieren. Zumal Hernández bereits den Wunsch geäußert hatte, gerne in den USA leben zu wollen.