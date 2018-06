Der SC Freiburg muss in der Gruppenphase der Europa League gegen den SC Sevilla, den tschechischen Verein Slovan Liberec und Estoril Praia aus Portugal antreten. Die Eintracht aus Frankfurt spielt in Gruppe F gegen Girondins Bordeaux, Maccabi Tel Aviv und Apoel Nikosia. Das ergab die Auslosung in Monaco.



48 europäische Teams haben die Gruppenphase erreicht, darunter die beiden deutschen Vereine. Der VfB Stuttgart war am Donnerstag gegen den kroatischen Verein Rijeka ausgeschieden.



Die Europa-League-Gruppenphase beginnt am 19. September. Das Endspiel findet am 14. Mai in Turin statt.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A:

FC Valencia

Swansea City

Kuban Krasnodar

FC St. Gallen

Gruppe B:

PSV Eindhoven

Dinamo Zagreb

Tschornomores Odessa

Ludogorets Razgrad



Gruppe C:

Standard Lüttich

FC Salzburg

IF Elfsborg

Esbjerg fB

Gruppe D:

Rubin Kasan

Wigan Athletic

NK Maribor

SV Zulte-Waregem

Gruppe E:

AC Florenz

Dnjepr Dnjepropetrowsk

FC Paços Ferreira

Pandurii Targu Jiu

Gruppe F:

Girondins Bordeaux

APOEL Nikosia

Eintracht Frankfurt

Maccabi Tel Aviv

Gruppe G:

Dynamo Kiew

KRC Genk

Rapid Wien

FC Thun

Gruppe H:

FC Sevilla

SC Freiburg

GD Estoril Praia

Slovan Liberec

Gruppe I:

Olympique Lyon

Betis Sevilla

Vitória Guimarães

HNK Rijeka

Gruppe J:

Lazio Rom

Trabzonspor

Legia Warschau

Apollon Limassol

Gruppe K:

Tottenham Hotspur

Anschi Machatschkala

Sheriff Tiraspol

Tromsø IL

Gruppe L:

AZ Alkmaar

PAOK Saloniki

Maccabi Haifa

Schachtjor Karaganda