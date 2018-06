Die Uefa-Auslosung für die Gruppenphase der Champions League ist beendet. Bayern München spielt in Gruppe D gegen ZSKA Moskau, Manchester City und Viktoria Pilsen. Borussia Dortmund tritt in Gruppe F gegen FC Arsenal, Olympique Marseille und den SSC Neapel an.

In Gruppe A wird Bayer Leverkusen gegen Manchester United, Schachtjor Donezk und Real S. San Sebastián spielen. In Gruppe B treten Real Madrid, Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und FC Kopenhagen gegeneinander an. In Gruppe C wurden Benfica Lissabon, Paris St. Germain, Olympiakos Piräus und RSC Anderlecht gelost.



Der FC Schalke 04 bekam in der Gruppe E als stärksten Gegner den FC Chelsea zugelost, darüber hinaus müssen die Gelsenkirchener gegen den FC Basel und Steaua Bukarest antreten. Gruppe E wird von FC Porto, Atlético Madrid, Zenit St. Petersburg und Austria Wien besetzt. In der Gruppe H spielen der FC Barcelona, AC Mailand, Ajax Amsterdam und Celtic Glasgow.