Marcus Hesse

Nach dem Spiel geht Marcus Hesse zu den Fans. Sie klatschen den Tormann des VfR Neumünster ab, sie gratulieren ihm. Kinder fragen ihn, ob er ihnen seine Handschuhe schenkt. Der Regionalligist Neumünster hat zwar das Pokalspiel am Sonntag gegen die Bundesliga-Elf von Hertha BSC 2:3 nach Verlängerung verloren, doch Hesse und seine Mitspieler haben toll gekämpft.

Vor etwa vier Jahren hatte Hesse auch eine Begegnung mit Fans, die war für ihn jedoch wesentlich unangenehmer. Der damals 25-Jährige meldete sich in der Agentur für Arbeit arbeitslos, nachdem sein Verein, Dynamo Dresden, ihn nicht mehr wollte. Dort traf er verdutzte Dynamo-Fans, die ihn ansprachen: "Was machst Du denn hier, Keeper?" Heute sagt Hesse: "Die haben das nicht böse gemeint, aber ich habe die Situation als Erniedrigung empfunden."

Fußballprofi ist ein Traumjob, zumindest für die, die es nach Oben schaffen. Mario Götze und Thomas Müller werden von Millionen beneidet. Doch erzählt der Profifußball auch viele Geschichten des Scheiterns. Der Werdegang von Marcus Hesse ist eine von vielen und zugleich eine besondere, weil er die Härte und Gefühlskälte des Geschäfts besonders gut belegt.

Damals in Dresden war Hesse am Ende einer Profikarriere, die ihn bis in die Bundesliga geführt hatte. Es gab Bessere, aber er hatte das Zeug zum Profi. Nicht umsonst bestritt er zwei Spiele in der Ersten Liga für Aachen. Sein erstes war gleich ein ganz wichtiges: Zwei Spieltage vor Schluss der Saison 2007 hätte die Alemannia mit einem Sieg gegen Wolfsburg die Klasse so gut wie sichern und den VfL in die Zweite Liga schießen können. Aachen ging 2:0 in Führung. Hesse, der für den kranken Stammtormann eingesprungen war, hielt sehr gut. Bis zur 87. Minute, da gelang Diego Klimowicz der 2:2-Ausgleich. Ein Schuss aus spitzem Winkel in die kurze Ecke.

Es war kein Fehler erster Güte, für einen Debütanten verzeihlich. Aber es war ein Fehler. "Weder Trainer noch Mitspieler noch Fans – keiner hat mir einen Vorwurf gemacht", sagt Hesse. "Außer mir." Ein Jahr lang wachte er regelmäßig nachts auf, vor ihm stand Klimowicz und schoss auf die kurze Ecke. "Wenn ich den gehalten hätte, wäre ich heute vielleicht Erstligatorhüter", sagt Hesse.



Eine Woche später, nach Hesses zweitem Spiel in der Bundesliga, stieg Aachen ab. Von da an ging's auch für Hesse bergab. Er erhielt ein Angebot von Dresden. Dynamo spielte in der Regionalliga, das war damals die dritthöchste Spielklasse. Ziel war auf lange Sicht die Zweite Liga. Hesse sollte Nummer 1 beim ostdeutschen Traditionsverein werden. Er sagte zu. Weil Dresden seine Heimat ist, seine Familie dort lebt und weil er in Aachen wohl zurück ins zweite Glied rücken würde.

Ein paar Spiele lief alles glatt. Nach einer Verletzung verlor er seinen Stammplatz, er holte ihn sich wieder zurück. Doch nach einem weiteren von vielen Trainerwechseln war Hesse endgültig Ersatzmann. Allerdings war der Verein knapp bei Kasse und Hesse für einen Ersatztorhüter teuer.



Was seiner Version gemäß folgte, konnte Hesse nur als Mobbing empfinden: Dass er aus dem Kader gestrichen wurde, erfuhr Hesse von einem Journalisten. Er durfte nicht mehr auf dem Vereinsgelände parken, musste unter Androhung einer Geldstrafe seine Dauerkarten abgeben, die jedem Spieler zustehen. Der Trainer verbot ihm, die Kabine der Ersten Mannschaft zu betreten, weil er eine "negative Aura" ausstrahle, zitiert ihn Hesse heute. Hesse durfte nur noch mit der Zweiten Mannschaft trainieren – eine Maßnahme, die die Spielergewerkschaft erst jüngst als allgemeine Unsitte gerügt hat, weil Vereine auf diese Weise unnütz gewordene Spieler vergraulen wollen. Einmal zog ihm der Verein 160 Euro vom Gehalt ab, weil beim Training vier Bälle abhanden gekommen waren – bei einem Training, an dem er gar nicht mehr teilnehmen durfte.