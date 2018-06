Neulich umspielte der leichtfüßige van der Vaart wieder einmal seine Gegner und schoss ein schönes Tor. Ein zweites bereitete er für einen Mitspieler vor, er hat halt Übersicht. Zuschauer und Zeitungen waren begeistert von so viel Spielwitz, waren begeistert von dem siebenjährigen Damian van der Vaart. Das ist der kickende Sohn Rafaels, des HSV-Stars.

Der Name van der Vaart steht in Hamburg oft im Mittelpunkt, auch beim HSV. Dessen wohl begabtester, auf jeden Fall aber bekanntester Spieler heißt Rafael van der Vaart. Er ist das Zentrum des Angriffsspiels, weil er so viel kann: Pässe, Flanken, Schüsse. Am Ball ist der Linksfuß einer der zehn stärksten Spieler der Bundesliga. Doch vom Spielwitz, den sein Sohn ausstrahlt und den er auch selbst einmal hatte, ist beim Vater zurzeit wenig zu spüren – nicht nur im Spiel gegen Hertha BSC am Samstag, das mit einer 0:1-Niederlage des HSV endete.



Um van der Vaarts Rolle in Hamburg zu verstehen, muss man acht Jahre zurückschauen: Damals wechselte ein junger Holländer zum HSV und wurde in drei Jahren zum besten und wichtigsten Spieler seit der glorreichen Hamburger Happel-Ära in den Achtzigern. Mit van der Vaart schlug man Bayern, mit van der Vaart erreichte man die Champions League.

Vor allem aber verkörperte van der Vaart das, was den Fußball ausmacht: Tatendrang, Spieltrieb, bubenhafte Freude, wenn er wieder mal zwei Gegner vernascht, einen Tormann an der Nase herumgeführt hatte und ein rundes Ding im Netz lag. Fußball war Dasein. An diesen van der Vaart dachte man in Hamburg, als man ihn im Vorjahr für 13 Millionen Euro zurückkaufte.

Der Vergleich mit dem van der Vaart von 2013 fällt nicht gut aus. Gegen Hertha sah man einen schwerfüßigen Spielmacher. Van der Vaart ist langsam, handlungsträge, unfit, unfähig zu direktem Spiel. Er kann zwar den Ball beherrschen, aber fast keiner seiner Steilpässe und Flanken fand zuletzt einen Mitspieler. Ecken und Freistöße, einst seine Spezialität, kamen auch nicht.

Van der Vaart war gegen Hertha zwar oft am Ball, lief viel. Doch das wirkte eher dienstschuldig. Es war nicht zu erkennen, warum so viele Zuschauer noch immer seinetwegen ins Stadion gehen, warum so viele dieser Zuschauer sein Trikot mit der Nummer 23 tragen. Stattdessen war zu sehen, wie Fußball für eines seiner einst talentiertesten Kinder von der Lust zur Pflicht geworden ist.

Wer van der Vaart länger beobachtet, stellt fest: Diese Leistung ist kein Einzelfall. Am Offensivspiel des HSV muss man ihn messen, weil es von ihm abhängt. Und da geht nicht viel. Das 3:3 in Schalke zum Saisonauftakt war ein unterhaltsames, aber kein gutes Spiel. Beim 1:5 gegen Hoffenheim eine Woche später erspielte sich der HSV keine Torchance. In Berlin war es nur wenig besser.