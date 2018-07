Afghanistan gegen Indien, die achte Minute läuft. Flanke von rechts, dann legt ein Mitspieler ab auf Mustafa Azadzoy. Er kann den Ball hinter dem indischen Keeper einschieben, es steht 1:0 im Finale der Südasienmeisterschaft in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal.

Ein paar hundert afghanische Fans sind angereist, die meisten von ihnen Parlamentsabgeordnete und Geschäftsleute. Sie tragen Anzüge mit Krawatten und haben sich afghanische Flaggen ins Gesicht gemalt. Heute sind sie vor allem Fans. Bei Azadzoys 1:0 springen sie von ihren Sitzen auf und schreien ihren Jubel heraus; dann noch einmal beim 2:0 in der 62. Minute und beim Schlusspfiff. Afghanistan gewinnt erstmals gegen den Titelverteidiger Indien die Südasienmeisterschaft, am 11. September.

Mustafa Azadzoy sagt: "Für die Leute in Afghanistan ist dieser Titel mehr, als eine gewonnene Weltmeisterschaft für andere Teams ist. Sie können den 11. September jetzt mit etwas Schönem in Verbindung bringen." Es ist der erste internationale Titel überhaupt, den Afghanistan vergangenen Mittwoch gewann, 12 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center.

Die Taliban hatten zwischen 1985 und 2002 keine Länderspiele in Afghanistan erlaubt. Seit Langem war keine andere Nationalmannschaft zu Gast, bis im August dieses Jahres das pakistanische Team nach Kabul kam. Mustafa Azadzoy kehrte für dieses Spiel in seine Heimat zurück, erstmals nach der Flucht seiner Familie 1993, als er ein Jahr alt war. Damals hatten sich die Taliban angeschickt, Kabul zu erobern.

Die Spieler wohnen überall auf der Welt



Heute, 20 Jahre später, spielt Azadzoy beim TB Uphusen, einem Verein in der Oberliga Niedersachsen. Der afghanische Fußballverband wurde bei einem internationalen Lehrgang für Perspektivspieler auf Azadzoy aufmerksam. Im März 2013 debütierte er in der Nationalmannschaft. Drei weitere Spieler aus dem 18-Mann-Kader spielen wie Azadzoy in Deutschland, darunter der Nationaltorhüter und der Torschütze zum 2:0. Andere spielen in Norwegen oder in den USA. Eine knappe Mehrheit der Nationalspieler lebt noch in Afghanistan.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag reiste Azadzoy wieder nach Kabul, mit seiner Mannschaft. Die Menschen feierten das Team und ihre Nation, unabhängig davon, welchem Stamm sie angehören. Viele hatten gemeinsam auf öffentlichen Plätzen das Spiel angeschaut, nach dem Abpfiff strömten Hunderttausende auf die Straßen. Sie sangen, zündeten Freudenfeuer. Aber auch die Bedrohungen des Krieges flackerten auf, als Feiernde Gewehrsalven als Jubelzeichen abluden. Die Schüsse verletzten einige Menschen.