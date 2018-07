Zur Weltmeisterschaft in Barcelona im Juni war sie auf 100 Meter Freistil noch auf Position acht der Weltrangliste geschwommen – nun verkündet Britta Steffen ihr Karriereende. Sie werde nicht wieder als Schwimmerin antreten, teilte die mehrfache Weltmeisterin mit.



"Ich beende meine Karriere in dem Bewusstsein, zu den Besten der Welt zu gehören", zitierte ihr Management die im brandenburgischen Schwedt geborene Schwimmerin. "Dennoch habe ich in den letzten Wochen gezweifelt, ob ich die nötige Motivation und Energie für ein oder sogar drei weitere Jahre im Kampf um Goldmedaillen und Meistertitel aufbringen kann", sagte die studierte Wirtschaftsingenieurin mit Blick auf die Europameisterschaften 2014 in Berlin und Olympia 2016 in Rio.

Die 29-Jährige hatte 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking mit Gold über 50 und 100 Meter Freistil ihre größten Erfolge. Ein Jahr später holte sie auch bei den Weltmeisterschaften in Rom die Titel über diese beiden Strecken.



Nach den Olympischen Spielen in London 2012 hatte sie sich enttäuscht über ihre Leistung geäußert, weil sie "ihre Saisonbestwerte nicht verbessern konnte". Sie sei von Platz zwölf und vier ernüchtert gewesen, weil sie den Kampf um die Medaillen weit beziehungsweise knapp verloren hatte. Auch bei der WM in Barcelona war Steffen ohne Medaille geblieben.





Dem Schwimmsport alles untergeordnet

Ihre Trainer äußerten Verständnis. "Sie war eine Ausnahmeathletin und hat viel für den deutschen Schwimmsport getan", sagte Norbert Warnatzsch. Sein Kollege Frank Embacher sagte, er respektiere diese Entscheidung und könne sie nachvollziehen. "Sie hat es sich verdient und der Sport hat ihr auch viel Schönes und Wichtiges vermittelt. Ich kann nur Danke sagen."

Die Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes, Christa Thiel , würdigte Steffen als "eine außergewöhnliche Schwimmerin, die den Schwimmsport in Deutschland in den vergangenen Jahren geprägt hat".

Ähnlich äußerte sich Lutz Buschkow, DSV-Leistungssport-Direktor: Eine "große Persönlichkeit und eine außergewöhnliche Schwimmerin" beende ihre Karriere. Steffen habe "dem Schwimmsport alles untergeordnet und ist dafür mit vielen großen Erfolgen belohnt worden".